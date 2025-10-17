Gremios docentes exponen situación a la Cámara de Comercio

El arco gremial docente se reúne con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman. Exponen  el endeudamiento creciente por la ausencia de recomposición salarial y falta de pago de la cláusula gatillo.

Dirigentes de gremios docentes con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia,, Walter Bistman

En el día de hoy, dirigentes de  gremios docentes son recibidos por el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Daniel Bistman, a raíz de la nota presentada el pasado 4 de septiembre de este año.

“Durante el encuentro, expusimos la grave situación que atraviesa el sector docente de la provincia del Chaco —tanto activos como pasivos— producto del incumplimiento del pago de la Cláusula Gatillo, la falta de convocatoria a la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, y la ausencia total de recomposición salarial. Esta situación ha generado un endeudamiento creciente entre las y los trabajadores de la educación, quienes recurren al uso de tarjetas de crédito para cubrir gastos básicos como alimentos y servicios esenciales”, exponen desde el arco gremial docente.

 

El presidente de la Cámara de Comercio coincide “en el impacto económico que esta realidad tiene también sobre el sector comercial, señalando que la caída del poder adquisitivo se traduce en una fuerte disminución del consumo y en un endeudamiento generalizado que afecta directamente al comercio local.


Asimismo, Bistman expresa que transmitirá los reclamos y la problemática planteada al resto de los integrantes de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio, con el objetivo de tomar conocimiento de la situación, augurando “se concreten los espacios de diálogo que permitan abordarla de manera integral”.

El objetivo central de este encuentro es poner en conocimiento “la crítica realidad del sector docente y las gestiones que se vienen llevando a cabo, ante la falta de predisposición al diálogo de las autoridades provinciales y una ausencia total de convocatoria a la Mesa de Política Salarial y Condiciones de Trabajo”.


Desde los gremios docentes, ratifican “la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de nuestros salarios, entendiendo que la mejora salarial del sector docente impacta positivamente en la economía local, fortalece el circuito comercial y beneficia a toda la comunidad chaqueña”. 

 

 

 

