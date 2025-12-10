Habillitan piletas del polideportivo Jaime Zapata

Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).

Pileta-Jaime-Zapata-25-12-10-01
Pileta de la colonia Jaime Zapata

Las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata se encuentran habilitadas para la temporada 25/26 con una amplia diversidad de actividades para sus colonos.

 

Pileta-Jaime-Zapata-25-12-10-07

 

Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica como ser rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos o para el ingreso a las fuerzas armadas y educación física. Las mismas se desarrollan de martes a sábado de 7.15 a 21 horas.

 

 

Pileta-Jaime-Zapata-25-12-10-03

   Actividades y horarios 

 

 

1) Pileta Libre: miércoles, viernes y sábado de 16 a 20 horas

2) Escuela de Natación: martes y jueves de 14 a 20 horas 14 años de edad a 49 años (adolescentes, jóvenes y adultos).

3) Adultos Mayores: Más de 50 años, escuela de natación, turno mañana de martes a viernes en el horario de 7,30 a 10 horas y por la tarde colonia de vacaciones, martes, jueves y viernes de 17 a 19 horas. 

4) Colonia de Vacaciones: Por la mañana de 8 a 12 horas.

 

 

 Pileta-Jaime-Zapata-25-12-10-02

Requisitos para el uso de la pileta:

 

 

Se deberá imprimir el formulario obtenido a través de las redes sociales del Instituto del Deporte Chaqueño, completar los datos que solicita el mismo y adosar un certificado médico especificando alguna patología y fotocopia de DNI. 

 

La revisación médica la pueden realizar en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150), de lunes a viernes de 7 a 12 horas  y de 14  a 20 horas. Cualquier consulta lo deben hacer en forma presencial en las oficinas del Instituto del Deporte Chaqueño, ubicadas en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150, Resistencia).

