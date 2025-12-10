El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
Habillitan piletas del polideportivo Jaime Zapata
Las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata se encuentran habilitadas para la temporada 25/26 con una amplia diversidad de actividades para sus colonos.
Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica como ser rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos o para el ingreso a las fuerzas armadas y educación física. Las mismas se desarrollan de martes a sábado de 7.15 a 21 horas.
Actividades y horarios
1) Pileta Libre: miércoles, viernes y sábado de 16 a 20 horas
2) Escuela de Natación: martes y jueves de 14 a 20 horas 14 años de edad a 49 años (adolescentes, jóvenes y adultos).
3) Adultos Mayores: Más de 50 años, escuela de natación, turno mañana de martes a viernes en el horario de 7,30 a 10 horas y por la tarde colonia de vacaciones, martes, jueves y viernes de 17 a 19 horas.
4) Colonia de Vacaciones: Por la mañana de 8 a 12 horas.
Requisitos para el uso de la pileta:
Se deberá imprimir el formulario obtenido a través de las redes sociales del Instituto del Deporte Chaqueño, completar los datos que solicita el mismo y adosar un certificado médico especificando alguna patología y fotocopia de DNI.
La revisación médica la pueden realizar en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150), de lunes a viernes de 7 a 12 horas y de 14 a 20 horas. Cualquier consulta lo deben hacer en forma presencial en las oficinas del Instituto del Deporte Chaqueño, ubicadas en el polideportivo Jaime Zapata (Padre Cerqueira 2150, Resistencia).
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Defensores de Vilelas realiza en sus instalaciones el lanzamiento de su colonia de vacaciones 2.025. Está propuesta de verano, está diseñada para niños de entre 4 y 13 años y se desarrolla de lunes a viernes de 9 a 12 horas.
Presentan la agenda de verano 2.025
Actividades culturales, turísticas y deportivas, sin costo alguno, se llevarán adelante en el Parque de la Democracia, en Resistencia hasta el 14 de febrero. La Agenda de Verano 2.025 presenta la posibilidad de disfrutar del aire libre, del turismo interno, integración social, deportes, cultura y recreación .
Con la visita de los Reyes Magos, comienza el primer turno de la colonia de vacaciones en el Jaime Zapata
Los niños que concurren al primer turno de la colonia de vacaciones en el polideportivo Jaime Zapata disfrutan de la visita de los Reyes Magos. Practican varias actividades recreativas, juegos, deportes, tirolesa, inflables y campamentos.
El polideportivo Jaime Zapata tiene ha disposición dos piletas, una climatizada y otra, descubierta. Las inscripciones gratuitas están abiertas, tanto para la escuela de natación como para las piscinas.
Inscriben para la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores “Vivir Activos y Felices”
Hasta el 12 de enero estará abierta la inscripción al programa Actividad Física y Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores “Vivir Activos y Felices”. Se extenderá hasta fines de febrero con múltiples actividades físicas y recreativas.
Nuevos turnos de la Escuela de Natación y de la colonia de vacaciones del Instituto del Deporte
El lunes 23 comenzará el tercer turno de la colonia de vacaciones. En tanto que el segundo turno de la escuela de natación, ya en marcha, se extenderá hasta el 23 de febrero.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
El secretario general de Aptasch, Ricardo Matzkin, evalúa que en el sector de salud están con una pérdida importante del salario. Considera que hoy ni siquiera alcanzaría con una cláusula gatillo, por lo que están reclamando una recomposición salarial urgente.
