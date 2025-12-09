Extraordinaria: Los Bonos de Consolidación en debate

El oficialismo impulsa la autorización para emitir hasta $300.000 millones en bonos destinados a cancelar obligaciones provinciales al 31 de diciembre de 2025. La propuesta se presenta como herramienta de ordenamiento financiero y busca dar previsibilidad en un cierre de año marcado por tensiones fiscales.

En paralelo, la Legislatura analiza cambios en la normativa portuaria. La reforma del artículo 10 de la Ley Nº 1115-T apunta a reforzar los controles sobre operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias, con el objetivo de garantizar transparencia y eficiencia en la gestión.



El debate se desarrolla bajo la exigencia constitucional de alcanzar los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento de los proyectos. El equilibrio actual de fuerzas —16 legisladores oficialistas y 16 opositores— convierte la sesión en un momento decisivo, donde cada acuerdo o disenso puede definir el rumbo de la política provincial.



La Legislatura del Chaco, al abrir esta discusión, se afirma como espacio de construcción democrática y de resolución de urgencias institucionales. La sesión extraordinaria no solo refleja la tensión entre oficialismo y oposición, sino también la capacidad del cuerpo legislativo de enfrentar desafíos económicos y normativos con vocación de consenso.