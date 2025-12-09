La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
Extraordinaria: Los Bonos de Consolidación en debate
El oficialismo impulsa la autorización para emitir hasta $300.000 millones en bonos destinados a cancelar obligaciones provinciales al 31 de diciembre de 2025. La propuesta se presenta como herramienta de ordenamiento financiero y busca dar previsibilidad en un cierre de año marcado por tensiones fiscales.
En paralelo, la Legislatura analiza cambios en la normativa portuaria. La reforma del artículo 10 de la Ley Nº 1115-T apunta a reforzar los controles sobre operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias, con el objetivo de garantizar transparencia y eficiencia en la gestión.
El debate se desarrolla bajo la exigencia constitucional de alcanzar los dos tercios de los votos para habilitar el tratamiento de los proyectos. El equilibrio actual de fuerzas —16 legisladores oficialistas y 16 opositores— convierte la sesión en un momento decisivo, donde cada acuerdo o disenso puede definir el rumbo de la política provincial.
La Legislatura del Chaco, al abrir esta discusión, se afirma como espacio de construcción democrática y de resolución de urgencias institucionales. La sesión extraordinaria no solo refleja la tensión entre oficialismo y oposición, sino también la capacidad del cuerpo legislativo de enfrentar desafíos económicos y normativos con vocación de consenso.
Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos
La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.
Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente una discusión salarial, orientada a recomponer ingresos. Acusa que “los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”
Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"
Fesich Sitech Castelli rechaza en forma categórica la nueva línea de préstamos de consolidación de deudas propiciada por el Nuevo Banco del Chaco. Denuncia que de esta manera “el Gobierno transforma la deuda del Estado en deuda privada” convirtiendo la deuda salarial en un negocio financiero.
