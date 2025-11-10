El senador Víctor Zimmermann destaca la importancia de que el Ejecutivo cuente con la aprobación del presupuesto 2026. Sostiene que es el programa del gobierno, su hoja de ruta, y otorga credibilidad y confianza.
Docente con título desplazada en la E.E.A. N° 6: Fesich Sitech Castelli denuncia arbitrariedad y falta de transparencia
El gremio Fesich Sitech Castelli denuncia públicamente una nueva situación de irregularidad en la Escuela de Educación Agropecuaria N° 6. Plantea que una docente con título habilitante y madre soltera ha sido desplazada injustamente en beneficio de un agente sin formación ni estabilidad laboral correspondiente.Educación - SindicalesChaco On Line
Antecedentes
“En el año 2007, la docente Natalia Benítez, con título docente habilitante para dictar Lengua Extranjera Inglés, inició su labor en dicha institución. En 2017, la profesora titular Silvana Pérez solicitó licencia por “ascenso de jerarquía” en los cursos de 1°1° y 1°2° del Ciclo Superior. En lugar de convocar a la docente Benítez, el director Basilio Arníquez asignó las horas a su hermano, Damián Arníquez, quien carecía de título docente para ese espacio curricular”, expone el sindicato docente.
Irregularidades
“En 2020, Damián Arníquez acrecentó horas bajo la figura de mantenimiento escolar. El director declaró las horas de Inglés como ‘vacantes’ y, sin respetar los procedimientos establecidos ni convocar a la docente con título, designó en 2021 a otro agente sin título docente, Germán Astorga. La docente afectada elevó reclamos formales sin obtener respuesta alguna por parte de la dirección ni de las autoridades educativas”, detalla.
Situación actual (2025)
“En mayo de 2025, la profesora Malena Ojeda, con título docente habilitante para Lengua Extranjera Inglés, solicitó el desplazamiento de las horas que ocupa el agente Astorga, quien no cuenta con título ni antigüedad de 7 años que exige la Ley de Estabilidad Laboral.
Pese a la evidencia legal, la institución solo le otorgó parcialmente algunas horas (1°1°, 1°2° y 2°2° del Ciclo Básico), argumentando que las del Ciclo Superior estaban “protegidas por estabilidad”.
Sin título y sin cumplir los requisitos normativos, el agente Astorga apeló ante el MECCyT, obteniendo el 31 de octubre de 2025 una resolución ministerial a su favor, dejando sin efecto el desplazamiento y vulnerando los derechos legítimos de una docente titulada.
Desde FESICH SITECH Castelli repudian “enérgicamente esta cadena de irregularidades administrativas, favoritismos familiares y omisiones graves que vulneran el Estatuto Docente y los principios de igualdad de condiciones en el acceso a cargos. Para garantizar transparencia y equidad exigimos:
• Revisión inmediata de la Resolución ministerial que deja sin efecto el desplazamiento de la profesora Malena Ojeda.
• Aplicación estricta del Estatuto del Docente y la revisión de todos los procesos de designación en la E.E.A. N° 6.
• Que las autoridades competentes del MECCyT y de Supervisión Técnica aseguren la transparencia en el otorgamiento de horas cátedra, priorizando a los profesionales con título habilitante”.
“La educación pública necesita transparencia, no favoritismos”, subraya.
Docente con título desplazada en la E.E.A. N° 6: Fesich Sitech Castelli denuncia arbitrariedad y falta de transparencia
El gremio Fesich Sitech Castelli denuncia públicamente una nueva situación de irregularidad en la Escuela de Educación Agropecuaria N° 6. Plantea que una docente con título habilitante y madre soltera ha sido desplazada injustamente en beneficio de un agente sin formación ni estabilidad laboral correspondiente.
Festival y Feria Barrial Arazatí, una invitación para celebrar la memoria viva del riacho Arazá
El Espacio Maracuyá organiza un encuentro barrial el 7 de diciembre con música, feria y arte. Ese día se inaugurará un mural de Sergio Falcón dedicado a la Virgen del Arazá”.
El evento ya tiene fecha, para los días 14 y 15 de noviembre, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. Organizan La Fábrica Cultural y la Universidad Nacional del Chaco Austral.
Fesich Sitech Castelli sostiene que “Zdero resultó ser un estafador serial”
Fesich Sitech Castelli afirma que “Zdero resultó ser un estafador serial”. Sostiene que tras dos años de gestión la realidad está marcada por la precarización docente, el congelamiento salarial, falta de inversión educativa y ceguera política en materia edu-cativa.
Cláusula gatillo: “Que el gobierno no entre en la ilegalidad”, dicen en Federación Sitech
El doctor Felipe Schwartz, representante legal de Federación Sitech, dice que “es una sentencia relevante, simple y no tolerada”, al referirse al fallo que determina reestablecer la cláusula gatillo. Mientras, el secretario general de Federación Sitech, Eduardo Mijno, señala que el fallo establece la espera “que el gobierno no entre en la ilegalidad ni en el desacato para con la Justicia”.
La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
El arco gremial docente se reúne con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman. Exponen el endeudamiento creciente por la ausencia de recomposición salarial y falta de pago de la cláusula gatillo.
Amet define 48 de protesta, en reclamo por el financiamiento educativo. Realizará un paro de 24 horas el martes 14 y una jornada de esclarecimiento, el miércoles 15.
Fesich Sitech Castelli acusa a Educación de "decisiones arbitrarias y complicidad"
Fesich Sitech Castelli denuncia “decisiones arbitrarias y complicidad del Ministerio de Educación” en la restitución del directivo Basilio Anrríquez en El Sauzalito” pese a encontrarse bajo sumario administrativo. Exige la inmediata anulación de la medida y la continuidad del sumario hasta su resolución definitiva.
La empresa ERSA Urbano S.A., una de las principales prestatarias del transporte público en el Gran Resistencia, ha formalizado un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Dirección Provincial de Trabajo. Alerta sobre una situación financiera insostenible que pone en riesgo más de 500 puestos laborales.
La Junta de Clasificación de nivel Inicial realiza esta semana actos de ofrecimiento de cargos de maestros/as de sección, en el Domo del Centenario. Corresponden a los concursos de Traslado y Reincorporaciones Nº 53 y de Ingreso a la Docencia N°52.
Caso Cecilia: Seis nuevos testigos, entre el bombero, el bioquímico, policías y peritos
Seis testigos pasan por la audiencia testimonial de este jueves 6, en el juicio con jurado popular del caso Cecilia Strzyzowski. Exponen el bombero Augusto Esquivel; Sergio Moro, del Laboratorio de Química Legal; Mónica Ferreyra, del Gabinete Científico Judicial, el perito de la policía, José Fernández; Facundo Toledo, perito informático del Poder Judicial y Camila Franco, de Cibercrimen.
El evento ya tiene fecha, para los días 14 y 15 de noviembre, en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña- Chaco. Organizan La Fábrica Cultural y la Universidad Nacional del Chaco Austral.
Festival y Feria Barrial Arazatí, una invitación para celebrar la memoria viva del riacho Arazá
El Espacio Maracuyá organiza un encuentro barrial el 7 de diciembre con música, feria y arte. Ese día se inaugurará un mural de Sergio Falcón dedicado a la Virgen del Arazá”.