Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"

Desde Fesich Sitech Castelli expresan su rechazo categórico a la nueva línea de “préstamos de consolidación de deudas” anunciada por el Banco del Chaco, entidad dependiente del propio Gobierno. “Lejos de aliviar la crítica situación de los trabajadores, esta medida incrementa la vulnerabilidad económica y empuja a los docentes a endeudarse aún más para cubrir deudas generadas por el incumplimiento salarial estatal”, plantean.

Acotan que “el Gobierno intenta presentar esta operatoria como ‘alivio financiero’, cuando en realidad transforma la deuda del Estado en deuda privada, trasladando el peso del ajuste al salario docente y convirtiendo la crisis salarial en un negocio financiero”.

“Propuesta insuficiente, riesgosa y perversa”

Asimismo el gremio resalta que “el préstamo oficial promete unificar deudas hasta en 60 meses con tasas supuestamente ‘más bajas’. Sin embargo, no resuelve el problema de fondo porque: “No fija un tope realista de descuento sobre el salario. Ignora la pérdida histórica del poder adquisitivo docente y No reconoce que las deudas actuales fueron generadas por el incumplimiento del Gobierno” y destaca que “para ser mínimamente razonable, debería contemplar: 1) Cuota no superior al 25% del salario; 2) Seis meses de gracia pagando solo intereses y 3) Tasa efectiva anual menor al 48%. Aun así, sería apenas un paliativo, porque ningún préstamo reemplaza el cumplimiento de las obligaciones salariales del Estado”.

“Cumplimiento, no préstamos”

A su vez la entidad sindical remarca que “los docentes no reclamamos créditos: exigimos que el Gobierno pague lo que debe. Pedimos medidas concretas como: Pago inmediato de la Cláusula Gatillo; Regularización de Conectividad; Pago del Ítem Aula y Actualización salarial acorde a la inflación real. No necesitamos consolidar deuda: necesitamos salarios que no nos obliguen a endeudarnos para vivir”.

“Incoherencia oficial: Bonos para proveedores, deuda para docentes”

“Mientras el Gobernador Zdero envía a la Legislatura un proyecto para emitir bonos y cancelar la deuda con proveedores, ofreciendo previsibilidad y reconocimiento formal de la obligación estatal, a los docentes —también acreedores— se nos propone endeudarnos más. Para los proveedores: bonos. Para los docentes: préstamos”, advierte el gremio.

Y denuncia: “la contradicción es política, económica y moral. El Gobierno admite su incapacidad de pago con proveedores, pero oculta su deuda con los docentes empujándolos al crédito, transformando su crisis fiscal en ganancia financiera a costa del salario de quienes sostienen la educación pública chaqueña”.

“Más deuda, más pobreza, más indignidad”

“Este préstamo no es una solución: es un salvavidas de plomo que profundiza la pobreza y destruye cualquier posibilidad de recuperación económica de los trabajadores. La falta de previsibilidad, inversión inteligente y prioridades claras explica por qué el Chaco llegó a este nivel de vulnerabilidad”, acentúan.

“La deuda del Estado no se paga con deuda de los trabajadores”

Finalmente desde Fesich Sitech Castelli “rechazamos de manera total e innegociable esta propuesta porque: 1) La salida no es endeudarse más, sino que el Estado pague lo que debe; 2) Ningún préstamo sustituye una política salarial justa y 3) Consolidar la deuda docente es admitir el fracaso del Gobierno en garantizar ingresos dignos. Exigimos respuestas reales y soluciones estructurales, no atajos financieros que profundizan el endeudamiento de quienes educan al pueblo chaqueño”.