Fesich Sitech Castelli: "Zdero pretende convertir la deuda salarial en un negocio financiero"

La APA ha realizado la toma de muestras del río Negro ante la aparición de peces muertos. En una primera observación detalla que se trata de la descarga de efluentes no tratados por arrastre de agua de lluvia, disminución del flujo y estancamiento del agua por el bajo caudal del río de llanura, las altas temperaturas ambientales, incluso por el aumento de la carga orgánica y eutrofización local.
Aptasch reclama al Gobierno provincial que abra de manera urgente una discusión salarial, orientada a recomponer ingresos. Acusa que “los parches financieros solo maquillan un deterioro que ya es inocultable”
La Cámara de Diputados del Chaco tendrá sesión extraordinaria el martes 9, a las 18 horas. Tiene previsto tratar una autorización al Poder Ejecutivo a emitir bonos de cancelación de obligaciones hasta el monto de trescientos mil millones de pesos ($ 300.000.000.000). y otro, para modificar el artículo 10 de la Ley N° 1115-T, referido a los controles de las operaciones y explotaciones de las administraciones portuarias de los puertos provinciales.
La organización ambientalista Mision Eco solicita la promulgación de la ordenanza recientemente aprobada que declara reserva natural al Parque Caraguatá. Yanel Mayol, referente del colectivo declara a La Revista del Chaco sobre la importancia de cuidar ese espacio como pulmón verde de la provincia.
Fesich Sitech Castelli rechaza en forma categórica la nueva línea de préstamos de consolidación de deudas propiciada por el Nuevo Banco del Chaco. Denuncia que de esta manera “el Gobierno transforma la deuda del Estado en deuda privada” convirtiendo la deuda salarial en un negocio financiero.