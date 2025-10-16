Mercantiles apoyan a Capitanich

Con la presencia de los secretarios generales de las tres principales ciudades, el gremio privado más numeroso de la provincia expresa respaldo al aspirante a la Cámara Alta del Congreso por el frente Fuerza Patria, Jorge Capitanich. “Defendamos el trabajo y a los trabajadores”, dice el ex mandatario chaqueño.

En un acto de impacto político y electoral, Capitanich recibe este miércoles el respaldo del Centro de Empleados de Comercio (CEC), el sindicato con mayor cantidad de afiliados del sector privado en la provincia, rumbo a las elecciones del 26 de octubre.

El encuentro, que reúne a una numerosa cantidad de trabajadores de toda la provincia, cuenta con la presencia del secretario general del CEC, Roque Schulz, y sus pares de las seccionales de Resistencia, Sáenz Peña, Villa Ángela y Quitilipi, Hugo Aguado, Sergio Andrik y Nicolás Puljiz, respectivamente.

Frente a los trabajadores, Capitanich insta “a defender sus empleos porque el gobierno de Javier Milei propone una reforma laboral y destruir todos los derechos conquistados por el peronismo”.

“Dos modelos se discuten aquí: el color violeta, que es ajuste… o Fuerza Patria, con la bandera argentina, con gestión, con coraje, pero por sobre todo con testimonio”, afirma Capitanich, quien lanza duras críticas al gobierno, al que acusa de impulsar “un modelo de ajuste, saqueo y destrucción del aparato productivo”.

Capitanich señala que si el oficialismo logra una mayoría calificada en el Senado, buscará imponer una reforma laboral para “esclavizar al trabajador, eliminar derechos históricos y avanzar en la privatización del sistema previsional a la chilena, una ley a la vieja usanza para excluir al 40% de los argentinos en condiciones de jubilarse”.

Además, subraya que el 82% de los chaqueños está en una situación peor que en 2023, y que tres de cada cuatro no llegan a fin de mes.

Ante este escenario, el candidato de Fuerza Patria plantea "la necesidad de poner un límite a Milei” y "recuperar la dignidad del trabajo. “Si no hay salario, no hay consumidores, y si no hay trabajo, no hay trabajadores”, asevera y solicita el acompañamiento en las elecciones del 26 de octubre.