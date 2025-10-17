Cortan calles, ante el exceso de agua acumulada

Por razones de seguridad, la Municipalidad de Resistencia interrumpe el tránsito en algunos puntos de la Ciudad debido a las anegaciones por las copiosas lluvias que se están registrando desde este jueves. El pluviómetro municipal registra 125 milímetros de agua caída desde las 4 am de este viernes 17.



Las intersecciones en las que está interrumpida la circulación son: Franklin y Asamblea, Julio A. Roca y Echeverría, 25 de Mayo y Belgrano, Belgrano y Salta, Belgrano y Perón; y Marcelo T. de Alvear y Wilde, en donde se realiza un desvío para anular el giro indebido sobre el semáforo de la 25 de Mayo.