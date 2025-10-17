Cortan calles, ante el exceso de agua acumulada

La Municipalidad de Resistencia decide el corte de algunas calles de la ciudad, por razones de seguridad. Es ante el exceso de agua acumulada debido a las intensas lluvias.

Corte-de-calles-por-agua-acumulada-25-10-17-03
Corte de calles por agua acumulada en Resistencia

Por razones de seguridad, la Municipalidad de Resistencia interrumpe el tránsito en algunos puntos de la Ciudad debido a las anegaciones por las copiosas lluvias que se están registrando desde este jueves. El pluviómetro municipal registra 125 milímetros de agua caída desde las 4 am de este viernes 17.   

 

Corte-de-calles-por-agua-acumulada-25-10-17-02

Registro-de-lluvias-en-Chaco-25-10-17-02Resistencia, con el mayor nivel de agua acumulada
Lluvias-25-08-19-01Precipitaciones localizadas caen en todo el Chaco

Corte-de-calles-por-agua-acumulada-25-10-17-03


Las intersecciones en las que está interrumpida la circulación son: Franklin y Asamblea, Julio A. Roca y Echeverría, 25 de Mayo y Belgrano, Belgrano y Salta, Belgrano y Perón; y Marcelo T. de Alvear y Wilde, en donde se realiza un desvío para anular el giro indebido sobre el semáforo de la 25 de Mayo.

Corte-de-calles-por-agua-acumulada-25-10-17-04

Ministerio-de-Educacion-25-10-17-01

Dictan clases virtuales en el Gran Resistencia

Educación - Docentes

Las Direcciones Regionales Educativas 10 A-B disponen que los docentes de todos los niveles y modalidades garanticen las tareas pedagógicas de la fecha, utilizando la modalidad sincrónica o asincrónica. Se dictarán clases virtuales o se garantizará el día.

