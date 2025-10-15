UPCN Chaco presenta la lista N°4 Fuerza y Unidad del Insssep

La Unión del Personal Civil de la Nación seccional Chaco acompaña a los candidatos, de la lista 4 que participarán de las elecciones para representantes de los trabajadores en el InSSSeP.

Desde la seccional Chaco de la Unión del Personal Civil de la Nación hacen el lanzamiento de la lista 4 Fuerza y Unidad por el Insssep, que se presentará en las elecciones del organismo, prevista para el 30 de octubre.

La lista N°4 Fuerza y Unidad por el Insssep presenta las candidaturas de Laura Duarte para vocal activo titular; Tomás Osuna, vocal activo, Damiana Portal, síndico titular; Luis Gaona, síndico alterno; Sergio Núñez, vocal pasivo titular y Ricardo Escovar, vocal pasivo alterno.





Durante la presentación, desde el sindicato estatal mencionan la difícil situación que atraviesa el organismo y que afecta a todos los afiliados de la provincia del Chaco. “Sabemos que las dificultades están mucho más agudizadas, entonces para este 30 de octubre esperamos el voto de confianza de todos y de la mano de Luis, Laura y Tomás , Ricardo, Sergio, Damiana puedan llevarse la lista con nuestras propuestas y que sepan que esta lista antes de ser elegida ya tiene un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados”, destacan.





Ante un auditorio expectante que se dio cita al lanzamiento de la lista 4 Fuerza y Unidad por el Insssep, Laura Duarte, candidata para vocal activa titular, expresa: “Agradecerles compañeros y compañeras por acompañar a nuestra lista. Antes de presentarnos para las elecciones, primero hablamos con todos y dijimos que queremos pasar por el InSSSeP y sin hacer nada o queremos revertir la situación de nuestros afiliados que hoy vienen a mendigar por una medicación, derivación o medicamento. Nosotros estamos comprometidos con el afiliado y para el afiliado. No queremos sentarnos y quedarnos 4 años y después volver a pedir el voto. Les invito a despertarse, levantarse, voten porque no es un voto más, es un derecho de ustedes”, insta a los trabajadores estatales.



En el ámbito del lanzamiento, Ricardo Escovar, postulado como candidato a vocal pasivo alterno, se presenta: “soy docente del interior, jubilado, profesor de Educación Física y cuando me invitaron lo primero que pensé fue en los afiliados del interior y por supuesto en los afiliados de capital.

“A nosotros los afiliados del interior nos cuesta traer un enfermo a Resistencia, nos cuesta dinero y sobre todo el mal manejo de la obra social, entonces les pido porque sé cómo es el chaqueño y les pido una oportunidad para todos que nos quiere representar aquí en la obra social, por una sencilla razón el Chaco somos todos”, resalta.





A su turno, Sergio Núñez, retirado de las Fuerzas y postulado para vocal por los pasivos dice que “nuestra obra social está pasando el peor momento, no tiene financiamiento nacional y eso lleva a que no preste los servicios adecuados, por eso antes del acto eleccionario tuvimos la iniciativa de presentar una ley donde pedimos que se declare la emergencia sanitaria, que de aprobarse va a tener un efecto inmediato”.



“En la lista 4 están todos los sectores, están de Educación, de la Administración y una empleada que conoce muy bien adentro, que trabaja en el Insssep. Así que por favor les pedimos que este 30 de octubre voten por la lista 4”, apela a su auditorio.



“Agradecerles la presencia a los compañeros del interior, del Área Metropolitana y compañeros de la CGT que nos acompañan. Les solicitamos el apoyo a la lista 4, porque nosotros desde el área que nos toque a cada uno nos comprometemos a trabajar, ser la voz de los trabajadores, porque hoy en día todos nuestros derechos están siendo vulnerados”, insta a los trabajadores estatales.



Seguidamente, Damiana Portal, postulada para síndico titular, expresa: “voy a hablar del sector docente, en particular que se había hablado de defender la salud y la educación, que iban a ser pilares de esta gestión, entonces armamos una lista, nos pusimos al hombro esta campaña y un proyecto de ley para sancionar a aquellos que no cumplan con los afiliados, ese va a ser nuestro norte, buscar a los responsables y que no falten los medicamentos”.