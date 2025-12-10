Nagpel reitera reclamo de apertura al diálogo en la Legislatura chaqueña

A pesar de realizar varias presentaciones de propuestas de NAGPEL a la titular del Poder Legislativo del Chaco, Carmen Delgado Britto, el secretario general del nuevo sindicato legislativo, Hugo Coria, en conversaración con Chaco On Line, lamenta la falta de respuestas al pedido de diálogo.

En ese sentido, el dirigente legislativo hace un repaso de lo actuado durante el 2025. “Es un año sin respuestas, por parte de la presidenta. Nosotros hemos hecho varias notas para acercarle propuestas, y llevarle nuestro acompañamiento a la gestión y sin embargo no hemos tenido respuestas”, plantea.

Ante un nuevo mandato de la titular del Poder Legislativo del Chaco señala: “Vuelve a presidir esta señora y la idea es que el año que viene tengamos diálogo”, aspira el dirigente de NAGPEL. En ese contexto, reitera el pedido de convocatoria para analizar la salida que permita recomponer los salarios de los legislativos. “Ojalá podamos acercarle nuestras propuestas, que son varios proyectos interesantes para el trabajador, interesantes para ellos, y por sobre todas las cosas que va a ser un año de paz y problemas, porque no va haber elecciones, entonces la idea es tener un buen diálogo con las autoridades”, presagia mejores momentos políticos.



En esa línea, menciona una de las propuestas acercadas a la comisión legislativa. “Nuestro Expediente 193/25 está dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que queremos es una opinión sobre estas cuestiones y de lo que se puede resolver; queremos la tranquilidad económica para los trabajadores, porque consideramos que un legislador que hoy gana 1.200.000 pesos, no sé cómo va hacer para vivir”.



Es por esta razón, el sindicalista legislativo manifiesta: “A nosotros nos preocupa una situación: hay una ley que no se está respetando -Ley de Equiparación Salarial- y el trabajador lo está perdiendo, hay una ley de enganche y sobre eso tenemos una base de cálculo, entonces yo creo que no vamos a necesitar aumentos, y con esa ley se van a adecuar los salarios de los trabajadores legislativos”, expresa el referente de NAGPEL, Hugo Coria.