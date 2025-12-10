El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
Nagpel reitera reclamo de apertura al diálogo en la Legislatura chaqueña
El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.Chaco On Line
A pesar de realizar varias presentaciones de propuestas de NAGPEL a la titular del Poder Legislativo del Chaco, Carmen Delgado Britto, el secretario general del nuevo sindicato legislativo, Hugo Coria, en conversaración con Chaco On Line, lamenta la falta de respuestas al pedido de diálogo.
En ese sentido, el dirigente legislativo hace un repaso de lo actuado durante el 2025. “Es un año sin respuestas, por parte de la presidenta. Nosotros hemos hecho varias notas para acercarle propuestas, y llevarle nuestro acompañamiento a la gestión y sin embargo no hemos tenido respuestas”, plantea.
Ante un nuevo mandato de la titular del Poder Legislativo del Chaco señala: “Vuelve a presidir esta señora y la idea es que el año que viene tengamos diálogo”, aspira el dirigente de NAGPEL. En ese contexto, reitera el pedido de convocatoria para analizar la salida que permita recomponer los salarios de los legislativos. “Ojalá podamos acercarle nuestras propuestas, que son varios proyectos interesantes para el trabajador, interesantes para ellos, y por sobre todas las cosas que va a ser un año de paz y problemas, porque no va haber elecciones, entonces la idea es tener un buen diálogo con las autoridades”, presagia mejores momentos políticos.
En esa línea, menciona una de las propuestas acercadas a la comisión legislativa. “Nuestro Expediente 193/25 está dentro de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, lo que queremos es una opinión sobre estas cuestiones y de lo que se puede resolver; queremos la tranquilidad económica para los trabajadores, porque consideramos que un legislador que hoy gana 1.200.000 pesos, no sé cómo va hacer para vivir”.
Es por esta razón, el sindicalista legislativo manifiesta: “A nosotros nos preocupa una situación: hay una ley que no se está respetando -Ley de Equiparación Salarial- y el trabajador lo está perdiendo, hay una ley de enganche y sobre eso tenemos una base de cálculo, entonces yo creo que no vamos a necesitar aumentos, y con esa ley se van a adecuar los salarios de los trabajadores legislativos”, expresa el referente de NAGPEL, Hugo Coria.
Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
El secretario general de Aptasch, Ricardo Matzkin, evalúa que en el sector de salud están con una pérdida importante del salario. Considera que hoy ni siquiera alcanzaría con una cláusula gatillo, por lo que están reclamando una recomposición salarial urgente.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).