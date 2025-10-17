Precipitaciones localizadas caen en todo el Chaco

La Administración Provincial del Agua (APA) da a conocer que la totalidad del territorio chaqueño se encuentra afectado por precipitaciones y tormentas localizadas, con distintos niveles de intensidad, según las zonas. De acuerdo con los pronósticos, se espera una mejora en las condiciones meteorológicas hacia las últimas horas del día.



En el caso del Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), desde el organismo provincial confirman que los canales de drenaje pluvial y las lagunas se encuentran en estado óptimo para recibir el caudal de agua acumulado por las lluvias. Asimismo, las estaciones de bombeo están activas y operando en distintos sectores, garantizando el escurrimiento del sistema pluvial.



Los equipos técnicos de la APA mantienen comunicación permanente con los municipios para el monitoreo del drenaje urbano y rural, así como del funcionamiento de los canales troncales de desagüe en toda la provincia.



