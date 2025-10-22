La justicia ordena el pago de la clausula gatillo

La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, hace lugar a la acción de amparo promovida por Federación Sitech, para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.

“Para llegar a la decisión, sostiene que el salario tiene una protección privilegiada en el ordenamiento jurídico y que en el caso, se trata de un derecho ya consolidado, generado a partir de la negociación colectiva y el reconocimiento que mediante decisiones administrativas se fue realizando durante los últimos años”, detallan desde Federación Sitech.

Luego subrayan que “la decisión unilateral de dejar de abonar la cláusula es un acto de marcada arbitrariedad, que vulnera la seguridad jurídica, la buena fe y el respeto debido a las condiciones laborales consolidadas”.

Asimismo el sindicato docente sostiene que “el Estado no se podía excusar en la falta de presupuesto desconociendo compromisos asumidos en el ejercicio de la negociación colectiva, y que los acuerdos paritarios aún cuando no hayan sido instrumentados mediante ley formal, mantienen plena eficacia normativa”.

Desde Federación Sitech celebran el fallo judicial “porque siempre entendimos que la decisión del gobierno además de injusta, es ilegal”.

Además, instan “al Gobierno y su Ministerio al cumplimiento de la decisión judicial y a la docencia a continuar en la lucha en unidad con los demás sindicatos para determinar acciones gremiales que también incluya el cumplimiento de la sentencia”.