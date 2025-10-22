La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
La justicia ordena el pago de la clausula gatillo
La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.Educación - SindicalesChaco On Line
La Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Resistencia, hace lugar a la acción de amparo promovida por Federación Sitech, para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.
“Para llegar a la decisión, sostiene que el salario tiene una protección privilegiada en el ordenamiento jurídico y que en el caso, se trata de un derecho ya consolidado, generado a partir de la negociación colectiva y el reconocimiento que mediante decisiones administrativas se fue realizando durante los últimos años”, detallan desde Federación Sitech.
Luego subrayan que “la decisión unilateral de dejar de abonar la cláusula es un acto de marcada arbitrariedad, que vulnera la seguridad jurídica, la buena fe y el respeto debido a las condiciones laborales consolidadas”.
Asimismo el sindicato docente sostiene que “el Estado no se podía excusar en la falta de presupuesto desconociendo compromisos asumidos en el ejercicio de la negociación colectiva, y que los acuerdos paritarios aún cuando no hayan sido instrumentados mediante ley formal, mantienen plena eficacia normativa”.
Desde Federación Sitech celebran el fallo judicial “porque siempre entendimos que la decisión del gobierno además de injusta, es ilegal”.
Además, instan “al Gobierno y su Ministerio al cumplimiento de la decisión judicial y a la docencia a continuar en la lucha en unidad con los demás sindicatos para determinar acciones gremiales que también incluya el cumplimiento de la sentencia”.
Zdero pide "dejar definitivamente atrás el kirchnerismo"
Postulantes al Senado y Cámara de Diputados de la Nación de La Libertad Avanza concretan un encuentro en Barranqueras. Tienen el apoyo del gobernador Leandro Zdero, quien pide “dejar definitivamente atrás al kirchnerismo”.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
El arco gremial docente se reúne con el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Walter Bistman. Exponen el endeudamiento creciente por la ausencia de recomposición salarial y falta de pago de la cláusula gatillo.
Amet define 48 de protesta, en reclamo por el financiamiento educativo. Realizará un paro de 24 horas el martes 14 y una jornada de esclarecimiento, el miércoles 15.
Fesich Sitech Castelli acusa a Educación de "decisiones arbitrarias y complicidad"
Fesich Sitech Castelli denuncia “decisiones arbitrarias y complicidad del Ministerio de Educación” en la restitución del directivo Basilio Anrríquez en El Sauzalito” pese a encontrarse bajo sumario administrativo. Exige la inmediata anulación de la medida y la continuidad del sumario hasta su resolución definitiva.
Federación Sitech va a la Justicia en reclamo por la cláusula gatillo
Federación Sitech inicia acción de amparo en reclamo por la cláusula gatillo. Sostiene que el Ministerio de Educación no puede dejar de pagarla.
Día del Maestro: Fesich Sitech Castelli reafirma el compromiso de la defensa de la dignidad docente
Al conmemorarse el Día del Maestro, Fesich Sitech Castelli reafirma el compromiso con la defensa de la educación pública gratuita y de calidad. Ratifica el compromiso indeclinable por la defensa de la dignidad docente.
Gremios docentes vuelven a manifestarse esta tarde por las calles de Resistencia, llevando el reclamo ante la suspensión de la cláusula gatillo. También plantean la convocatoria a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
La Mississippi tendrá dos presentaciones en el NEA. A 30 años de “Bagayo”, disco emblemático del blues argentino, estará el viernes 7 en Corrientes y el sábado 8 en Resistencia.
Fracasa la sesión extraordinaria convocada para este lunes en la Legislatura chaqueña. Espera el tratamiento el pedido de declaración de la emergencia sanitaria; energética; alimentaria, salarial de los trabajadores estatales y del transporte.
El martes 28 comenzará a desarrollarse el juicio por jurados en la causa por la muerte de Cecilia Strzyzowski. Está previsto que se extienda hasta el 20 de noviembre.
El aspirante a senador por Fuerza Patria, Jorge Capitanich, afirma que “la lista 501 tiene un objetivo: ser el límite racional y potente al ajuste libertario”, en el cierre de campaña en Villa Ángela.
La Justicia chaqueña determina que es válida la demanda de Federación Sitech para que se restablezca el pago de la cláusula gatillo.