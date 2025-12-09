En Aptasch, dicen que "ni con una cláusula gatillo alcanzaría de recomposición"

En una evaluación de la situación salarial del sector de los profesionales de la salud pública, Ricardo Matzkin, secretario general de Aptasch, señala que “en el sector de salud estamos con una pérdida importante del salario. Recordamos que el gobierno dio un aumento del 65,5 por ciento, a principios de año y después toda la actualización tuvimos a esta altura con la inflación acumulada estamos con la pérdida de 17 puntos de inflación solamente en el 2025 y con la pérdida acumulada de más del 30 por ciento a lo largo del año y estamos reclamando que se comience una recomposición salarial urgente, ya ni siquiera alcanzaría con una cláusula gatillo, o sea que necesitamos recomponer el salario porque tenemos a la mayoría de nuestros compañeros por debajo de la línea de pobreza, con una situación económica cada vez más desesperante. En ese sentido hemos presentado proyecto de ley en la Legislatura, que ya está en comisiones, para la declaración de emergencia para empleados de la administración pública, porque consideramos que el deterioro, ya que el estado actual del salario de los trabajadores es tan grave, que amerita una declaración de emergencia, empezar un camino de recomposición aunque sea parcial, a lo largo de un año”.

En ese sentido, Matzkin remarca que “el reclamo que venimos teniendo es que el gobierno abra los ámbitos de negociación”.

Salarios actuales de los trabajadores de la salud

La dirigente gremial de los profesionales de la salud señala que los estatales tienen “una dispersión salarial enorme dentro de la misma planta del Estado, sumado a los contratos de servicios y de precarización. “Un profesional ingresante hoy está por debajo de la canasta básica y también tenemos un problema de déficit de recurso humano en la mayoría de los establecimientos y no hay forma de traer a los profesionales con estos niveles salariales”, plantea Matzkin.

Por otro lado, al consultarlo por la carrera sanitaria, Matkin dice que “tenemos la ley que está reglamentada hace 10 años”.



En esa línea, detalla que “el gobierno dio los primeros pasos con la conformación de la comisión prevista en la ley permanente de carrera, en la que participamos los gremios, tuvimos algunas reuniones donde se empezó a tratar el tema técnico. Nosotros siempre quisimos discutir la parte monetaria y no hubo caso y este año se congeló todo prácticamente, sobre los avances que tuvimos en ese sentido y esa es otra ley que está incumpliendo el gobierno entonces estamos reclamando recomposición salarial, apertura de negociaciones, puesta en marcha de la carrera sanitaria y el pase a planta que el gobierno prometió antes de las elecciones”, insiste.



Asimismo plantea que son “alrededor de 1.500 trabajadores en condiciones de pasar a planta, sacando lo que son los contratos de servicios y los precarizados que son del Programa Experto y de otro tipo de planes. Muchos de ellos tienen más de 10 años de espera y que el gobierno hizo una promesa de campaña sin ningún tipo de definición. Estamos reclamando que se cumpla y que se dé participación a los gremios en el proceso de pases a planta de estos trabajadores, tenemos experiencia en pases a planta anteriores, en donde fue ordenado y responsable, se le ha dado el trabajo y la categoría que le correspondía, así que son todos estos los reclamos que vemos que el gobierno va en una dirección contraria, tanto en los salarios y en la estructura del Ministerio, en la provisión de insumos y elementos de trabajo, todo eso a la baja está ajustando. Entendemos que no es casualidad sino una decisión política del gobierno, de desfinanciar la salud pública”.

Emergencia Pediátrica

En referencia a la emergencia pediátrica, Matzkin aclara que “ese es un proyecto que nosotros no impulsamos y entendemos que tiende a generar otra vez división dentro del sistema de salud porque apunta a los sueldos solamente a los que trabajan en Pediatría y por supuesto son muy meritorios toda la recomposición pero y en la misma situación están muchos otros sectores y nosotros reclamamos una respuesta integral. Entendemos que esto fue un remedo o una copia de lo que sucedió a nivel nacional de la Ley de Emergencia Pediátrica que surgió de una lucha larga, son situaciones distintas, entendemos que en el Congreso Nacional surgió a través de acuerdo muy distintas hasta lograr un consenso para una ley, entonces por ahí no se podía lograr una ley más integral, pero creo que acá en la provincia no alcanza, pero sería algo sectorial y lograr diferencias entre los trabajadores y sería como siempre problemáticas y caos dentro del plantel”, considera.