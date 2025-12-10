El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
Ferro y Gutiérrez, nuevos funcionarios en el gobierno provincial
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
En una nueva etapa del gobierno provincial, se da a conocer la incorporación de nuevos funcionarios para seguir consolidando una gestión basada en la buena administración, el orden, la educación, el fortalecimiento del sistema de salud y más seguridad para todos los chaqueños.
En este sentido, se designa al doctor Julio Ferro como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y al doctor Diego Gutiérrez, como nuevo ministro de Desarrollo Humano. Ambos funcionarios asumirán este jueves por la mañana en la Casa de Gobierno, en horario a confirmar.
Nuevos ministros
Julio Ferro - Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos De profesión Abogado, se desempeña como asesor legal de la Gobernación y ha sido electo legislador provincial en las elecciones pasadas. A partir de esta designación, encabezará la cartera encargada de impulsar políticas vinculadas a la institucionalidad, el fortalecimiento del diálogo social, la justicia y los derechos humanos en la provincia.
Diego Gutiérrez - Ministro de Desarrollo Humano- De profesión abogado, actualmente se desempeña como vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y social, ha sido convocado para conducir el Ministerio de Desarrollo Humano, uno de los ejes centrales del actual esquema de gobierno.
Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
Los pagos provinciales que serán acreditados en las cuentas del Nuevo Banco del Chaco pueden ser retirados y consultados a través de home banking, banca celular, cajeros automáticos y la red de servicios NBCh24.
El juez Enrique Varela presidirá el Superior Tribunal de Justicia del Chaco en 2026. La jura se llevará a cabo el lunes 22 de diciembre, a las 11, en el salón auditorio del STJ (López y Planes 215).
Último fin de semana largo del año: Casi 1.4 millones de turistas que viajan
Con movimiento moderado, casi 1,4 millones de turistas gastan $ 249.370 millones en el último fin de semana largo del año, según un relevamiento de CAME. El número de turistas que viaja crece un 43,5% frente al mismo fin de semana de 2023.
Sentencia a Barraza: 10 años de prisión e inhabilitación perpetua a cargos públicos
La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia sentencia a Carlos Barraza, a 10 años de prisión e inhabilitación perpetua por desvío de fondos públicos. El tribunal lo encuentra culpable por fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios.
El secretario general de Aptasch, Ricardo Matzkin, evalúa que en el sector de salud están con una pérdida importante del salario. Considera que hoy ni siquiera alcanzaría con una cláusula gatillo, por lo que están reclamando una recomposición salarial urgente.
