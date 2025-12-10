Ferro y Gutiérrez, nuevos funcionarios en el gobierno provincial

En una nueva etapa del gobierno provincial, se da a conocer la incorporación de nuevos funcionarios para seguir consolidando una gestión basada en la buena administración, el orden, la educación, el fortalecimiento del sistema de salud y más seguridad para todos los chaqueños.

En este sentido, se designa al doctor Julio Ferro como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y al doctor Diego Gutiérrez, como nuevo ministro de Desarrollo Humano. Ambos funcionarios asumirán este jueves por la mañana en la Casa de Gobierno, en horario a confirmar.

Nuevos ministros

Julio Ferro - Ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos De profesión Abogado, se desempeña como asesor legal de la Gobernación y ha sido electo legislador provincial en las elecciones pasadas. A partir de esta designación, encabezará la cartera encargada de impulsar políticas vinculadas a la institucionalidad, el fortalecimiento del diálogo social, la justicia y los derechos humanos en la provincia.

Diego Gutiérrez - Ministro de Desarrollo Humano- De profesión abogado, actualmente se desempeña como vocal del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV). Con amplia trayectoria en el ámbito jurídico y social, ha sido convocado para conducir el Ministerio de Desarrollo Humano, uno de los ejes centrales del actual esquema de gobierno.