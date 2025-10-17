Resistencia, con el mayor nivel de agua acumulada



Según datos del Servicio Meteorológico Nacional y estaciones locales:

Principales registros de lluvia acumulada:

• Resistencia: 42 mm hasta las 13:00 horas • Sáenz Peña: 35 mm, con precipitaciones moderadas desde la madrugada • Villa Ángela: 28 mm, con tormentas aisladas • Charata: 31 mm, con ráfagas de viento y alta humedad • El Impenetrable (zona de Miraflores): 18 mm, con lluvias débiles pero persistentes























Condiciones generales:

• Temperaturas: entre 19 °C y 30 °C, con sensación térmica elevada por la humedad.

• Vientos: del sector norte y noreste, con ráfagas de hasta 35 km/h.

• Humedad: superior al 90% en gran parte del día.

⚠️ Recomendaciones:

• Circular con precaución por rutas y caminos rurales, especialmente en zonas con anegamientos temporales.

• Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.

• Mantenerse informado a través de canales oficiales y medios locales.