Resistencia, con el mayor nivel de agua acumulada

La provincia de Chaco registra una jornada marcada por lluvias intermitentes, con acumulados significativos en varias localidades del territorio. Resistencia tiene el mayor nivel de agua acumulada, con 42 mm.

Según datos del Servicio Meteorológico Nacional y estaciones locales:

Principales registros de lluvia acumulada:

•     Resistencia: 42 mm hasta las 13:00 horas
•     Sáenz Peña: 35 mm, con precipitaciones moderadas desde la madrugada
•     Villa Ángela:28 mm, con tormentas aisladas
•     Charata: 31 mm, con ráfagas de viento y alta humedad
•     El Impenetrable (zona de Miraflores): 18 mm, con lluvias débiles pero persistentes







Condiciones generales:
•     Temperaturas: entre 19 °C y 30 °C, con sensación térmica elevada por la humedad.
•     Vientos: del sector norte y noreste, con ráfagas de hasta 35 km/h.
•     Humedad: superior al 90% en gran parte del día.

⚠️ Recomendaciones:
•     Circular con precaución por rutas y caminos rurales, especialmente en zonas con anegamientos temporales.
•     Evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas.
•     Mantenerse informado a través de canales oficiales y medios locales.

