La candidata a diputada nacional por Fuerza Patria y dirigente de Libres del Sur, Patricia Lezcano afirma que “Octubre será el principio del final de Milei y su motosierra inhumana”. Lo hace, en el marco de declaraciones ofrecidas en la Peatonal de Resistencia.
Aptasch expresa rechazo al proyecto de Ley de reubicación estratégica del personal de la administración pública. Advierte que amplía el poder del Estado sobre las condiciones laborales.
La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) manifiesta su “enérgico rechazo al proyecto de Ley impulsado por el diputado Romero Castelán, que propone mecanismos de ‘reubicación estratégica’ del personal en la administración pública”.
Desde el sindicato, alertan que la iniciativa “amplía el poder de decisión del Estado sobre las condiciones laborales, un poder que ya existe y que suele aplicarse de manera arbitraria, sin resguardo de los derechos del trabajador”. Asimismo, subrayan que el proyecto “consolida un modelo de concentración de poder que niega espacios democráticos de negociación, desconociendo normas nacionales e internacionales en materia laboral y sindical”.
Si bien el texto menciona la preservación de algunos derechos adquiridos y un supuesto carácter voluntario de adhesión, Aptasch sostiene que en los hechos “se prioriza el ajuste económico y el control administrativo por encima de la protección de derechos humanos laborales”.
“En salud pública sabemos que, cuando se concentra poder, las medidas se aplican de forma discrecional y en perjuicio de los trabajadores. Este proyecto no fortalece al sistema ni mejora las condiciones de empleo, sino que profundiza la subordinación a decisiones unilaterales del Estado”, apuntan.
Finalmente, Aptasch insta a los legisladores “a rechazar la iniciativa y a promover, en cambio, espacios de diálogo y negociación colectiva que garanticen una verdadera participación democrática en la definición de políticas laborales”.
Controvertida definición tiene el proyecto de cláusula gatillo, con un empate entre los despachos legislativos. Al momento de la votación, define la presidenta Carmen Delgado.
Ingreso al Poder Judicial: Inscriben desde el lunes 25 para auxiliar administrativo
La inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos estará abierta desde el 25 de agosto y el 10 de septiembre. De esta manera lo define el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Resolución 812/25.
El Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas para el nordeste argebtino, durante la jornada.Afectará, en primer lugar al sudoeste chaqueño durante la medianoche, mientras están ptevistas precipitaciones intensas psra esta tarde y noche.
Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo
Un grupo de médicos, en un operativo humanitario y sanitario en El Impenetrable chaqueño denuncian haber sido víctimas de violencia física por parte del jefe de policía de Taco Pozo. Señalan también que sufrieron “abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes”.
