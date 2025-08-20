Aptasch expresa rechazo al proyecto de Ley de reubicación estratégica del personal de la administración pública. Advierte que amplía el poder del Estado sobre las condiciones laborales.

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (Aptasch) manifiesta su “enérgico rechazo al proyecto de Ley impulsado por el diputado Romero Castelán, que propone mecanismos de ‘reubicación estratégica’ del personal en la administración pública”.

Desde el sindicato, alertan que la iniciativa “amplía el poder de decisión del Estado sobre las condiciones laborales, un poder que ya existe y que suele aplicarse de manera arbitraria, sin resguardo de los derechos del trabajador”. Asimismo, subrayan que el proyecto “consolida un modelo de concentración de poder que niega espacios democráticos de negociación, desconociendo normas nacionales e internacionales en materia laboral y sindical”.

Si bien el texto menciona la preservación de algunos derechos adquiridos y un supuesto carácter voluntario de adhesión, Aptasch sostiene que en los hechos “se prioriza el ajuste económico y el control administrativo por encima de la protección de derechos humanos laborales”.

“En salud pública sabemos que, cuando se concentra poder, las medidas se aplican de forma discrecional y en perjuicio de los trabajadores. Este proyecto no fortalece al sistema ni mejora las condiciones de empleo, sino que profundiza la subordinación a decisiones unilaterales del Estado”, apuntan.

Finalmente, Aptasch insta a los legisladores “a rechazar la iniciativa y a promover, en cambio, espacios de diálogo y negociación colectiva que garanticen una verdadera participación democrática en la definición de políticas laborales”.