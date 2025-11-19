Debatirán nuevos precios del boleto

El Gobierno del Chaco convoca a dos audiencias públicas para debatir el nuevo cuadro tarifario del transporte público en el Gran Resistencia. Serán el 10 y 12 de diciembre de 2025, con participación abierta a la ciudadanía.

🚌 ¿Qué se discute?

El Ejecutivo provincial activa el mecanismo de consulta ciudadana para revisar y actualizar las tarifas del transporte público de pasajeros, tanto urbano como interurbano, en el Área Metropolitana del Gran Resistencia. La medida se formaliza mediante el Decreto Provincial N.º 1756/25, en un contexto de reclamos por el deterioro del servicio y la expectativa de un posible aumento del boleto.

Fechas y lugares de las audiencias

• Primera audiencia:

📍 Salón Obligado de Casa de Gobierno, Resistencia

📅 Martes 10 de diciembre de 2025

🕘 9:00 hs

• Segunda audiencia:

📍 Centro Cultural Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, Fontana

📅 Jueves 12 de diciembre de 2025

🕘 9:00 hs

¿Quiénes pueden participar?

Cualquier ciudadano, organización social, gremial o empresarial interesada puede inscribirse para hacer uso de la palabra. La coordinación estará a cargo del ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, o del subsecretario de Transporte, Mario Díaz, en caso de ausencia del gobernador.

Contexto

• Usuarios denuncian frecuencias irregulares, unidades deterioradas y falta de aire acondicionado.

• Se teme un “tarifazo” de fin de año, aunque aún no se oficializa el porcentaje de aumento.

• La audiencia se enmarca en los mecanismos de participación ciudadana previstos por la legislación vigente.