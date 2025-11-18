Administración pública provincial: El jueves 20, depositarán el Refrigerio

Trabajadores de la administración pública provincial recibirán el pago del Refrigerio el jueves 20. Se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable.

Cajero-automatico-Tarjeta-Tuya-25-11-18-01
Cajero automático y tarjeta Tuya

El gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, anuncia  el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, que se abonará este jueves 20 y se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

 

 

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga señala que “este jueves por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador, con una administración ordenada”. “Con transparencia, podemos cumplir con el pago, una vez más, del Refrigerio para los empleados activos de la administración”, añadió el funcionario de Hacienda y Finanzas. Como es habitual, los trabajadores podrán acceder a los beneficios del Refrigerio a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco.

 

Dia-de-la-Peatonal-Preparativos-25-11-17-01

Preparan la celebración del Día de la Peatonal

Actualidad - Ciudad

La Municipalidad de Resistencia realiza una serie de reuniones preparatorias para la celebración del Día del Peatonal. Esa fecha se conmemorará el 5 de diciembre, oportunidad en la que se revisará el estado de las esculturas y, de ser necesario, se las restaurará.

