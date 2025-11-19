La Escuela Municipal de Artes celebra su año con identidad y comunidad

El Domo del Centenario vibra. La Escuela Municipal de Artes de Resistencia transforma su box en una galería viva: colores, texturas, música, movimiento.

Escuela-Municipal-de-Artes-25-11-19-01
Escuela Municipal de Artes

Más de 270 estudiantes exponen sus creaciones en el marco del cierre de ciclo, bajo una consigna que late fuerte: Industria Nacional.

 

 

Cada rincón del espacio respira argentinidad. Las obras, nacidas en los talleres gratuitos que ofrece la escuela durante todo el año, dialogan con la historia, los oficios, la memoria popular. Hay cerámicas que evocan fábricas, coreografías que rinden homenaje al trabajo, pinturas que reimaginan el paisaje chaqueño con mirada crítica y amorosa.

 

 

La directora Mariela Michelini toma la palabra. Agradece a docentes, alumnos y familias. Reivindica el arte como derecho y la educación pública como motor de transformación. “Esta escuela cumple 10 años —dice— y lo celebramos haciendo lo que mejor sabemos: crear, compartir, emocionar”.

El público aplaude. Hay niños que bailan, adultos que se emocionan, vecinos que descubren que el arte también puede ser herramienta de encuentro. La muestra no es solo un cierre: es una declaración de principios. La Escuela Municipal de Artes no enseña solo técnicas; cultiva ciudadanía, identidad y futuro.

Mientras cae la tarde sobre el Domo, la comunidad artística de Resistencia reafirma su compromiso. El año termina, pero la creación no se detiene. Porque en esta escuela, el arte no se clausura: se multiplica.

