Vivir con obesidad diabetes o enfermedades cardiovasculares multiplica el riesgo de complicaciones por gripe: cómo prevenirlas

Las personas que viven con obesidad, diabetes y/o enfermedades cardiovasculares tienen mayor riesgo de complicaciones, hospitalización y muerte por gripe. La vacuna antigripal es una herramienta gratuita y efectiva para reducir ese riesgo, por lo que autoridades sanitarias y especialistas refuerzan el llamado a vacunarse a quienes todavía no lo hayan hecho en esta temporada.

En lo que va de 2025, de acuerdo con el último Boletín Epidemiológico Nacional, se registran 159 muertes con diagnóstico de influenza, el virus de la gripe.

Una comunicación epidemiológica del Ministerio de Salud emitida a principios de junio ha destacado que, de las 38 personas fallecidas hasta ese momento, casi todas (89,5%) contaban con información sobre comorbilidades o factores de riesgo. De ellas, el 91,2 % registraba al menos una comorbilidad o factor de riesgo para enfermedad grave, pero solo dos casos contaban con registro de vacunación antigripal en la temporada actual, aunque todos la tenían indicada.



La vacunación antigripal, que desde 2011 se encuentra incorporada al Calendario Nacional, tiene como objetivo reducir las complicaciones, hospitalizaciones, muertes y secuelas de la infección por virus influenza en los grupos poblacionales de alto riesgo para el desarrollo de enfermedad complicada, entre los que se encuentran las personas con enfermedades cardíacas crónicas, obesidad y diabetes, entre otras.

Gripe y enfermedades cardiovasculares

Diversos estudios han demostrado que la infección por influenza puede desencadenar infartos y ACV en personas con o sin enfermedad cardiovascular previa.

"La relación entre influenza y enfermedad cardiovascular es bidireccional. Los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares están más predispuestos a padecer influenza y, al mismo tiempo, la influenza puede generar un empeoramiento de una cardiopatía preexistente o desarrollar una en personas que no la tienen", advierte Sebastián García Zamora (MP 20.294), jefe del Departamento de Cardiología del Sanatorio Delta de Rosario, Santa Fe y director del Consenso de Inmunizaciones de la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) y la Federación Argentina de Cardiología (FAC) para pacientes con cardiopatías.



La vacunación antigripal puede reducir el riesgo de infarto hasta 10 veces y el de ataque cerebrovascular (ACV) hasta 8 veces. "Por eso desde las sociedades científicas empezamos hace algunos años a trabajar en la concientización acerca de la importancia de inmunizar a nuestros pacientes para prevenir estas complicaciones", resalta García Zamora.

No obstante, admite que queda mucho trabajo por hacer para mejorar las coberturas: "A pesar de que existe evidencia del beneficio de la vacuna contra la influenza para la población en general y sobre todo para las personas que tienen cardiopatías, todavía las tasas de vacunación siguen siendo insuficientes".

Así queda demostrado en un estudio multicéntrico realizado en 30 servicios de cardiología del país, del que participa como investigador y cuyos resultados serán presentados en el Congreso Europeo de Cardiología, que se desarrollará entre el 29 de agosto y el 1 de septiembre en Madrid.

"De casi 3.000 personas que se hospitalizaron por distintas dolencias cardiovasculares, solo la mitad había sido vacunada contra influenza el último año, mientras que casi el 98 % había recibido al menos una dosis de vacuna contra COVID en los últimos años. Y de las personas que no se habían vacunado, el 75 % había realizado una consulta el año previo con un médico de forma programada en consultorio", anticipa durante su exposición en el Flu Forum 2025, el encuentro anual de actualización científica sobre influenza que lleva adelante CSL Seqirus.



"Siempre que entremos en contacto con una persona que no ha sido vacunada contra influenza el último año, tenemos que prescribir la vacunación", destaca García Zamora.

Y subraya la necesidad de "minimizar las oportunidades perdidas de vacunación e indicarla durante todo el año, no solo en los períodos de mayor circulación viral", porque "hemos aprendido después de COVID que la circulación de influenza es errática y hay picos precoces y tardíos".

Diabetes, obesidad y gripe

En Argentina, seis de cada diez adultos viven con exceso de peso (la mitad con sobrepeso y la otra mitad con obesidad), mientras que el 12 % de la población tiene diabetes (la mayoría mellitus o tipo 2), según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR 2018).