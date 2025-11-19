Los De Imaguaré despide su Gira de Teatros 2025

Este jueves 20 de noviembre, a las 21.30, el emblemático conjunto chamamecero Los de Imaguaré realizará el último concierto de su Gira de Teatros 2025 en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164). Las últimas entradas se encuentran disponibles en la boletería del Guido Miranda (miércoles a sábados, de 17 a 21) y también de manera online a través de norteticket.com

Con 48 años de camino artístico, la agrupación invita a compartir una velada cargada de identidad litoraleña, donde confluirán sus composiciones más recientes con aquellas canciones que han marcado generaciones. Será una noche para celebrar el chamamé en toda su expresión, con la calidez, la emoción y la energía que distinguen cada una de sus presentaciones.



Entre 2023 y 2024, Los de Imaguaré trabajan en la producción de su álbum más reciente, “Viva el Chamamé”, un material que recupera piezas esenciales del cancionero del grupo, renovadas en sonido y espíritu. Este disco, integrado por 12 obras, reconstruye parte de la historia del conjunto y reafirma su compromiso con la esencia chamamecera. La gira teatral que acompañó el lanzamiento pasó por Posadas, Capital Federal, Santa Fe, Paraná, Corrientes y Resistencia —con dos funciones agotadas—, además de su presencia constante en festivales y escenarios regionales.







En 2025, luego de participar en los principales festivales del país, el conjunto emprende una gira que atraviesa las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. Dentro de este recorrido se destaca el histórico recital en el teatro Juan de Vera, donde comparten escenario con Jorge Rojas y agotan localidades con semanas de antelación. Este concierto reafirma el vínculo del grupo con el público correntino y marca un regreso inolvidable a uno de los escenarios más prestigiosos del país.

Para este cierre de gira, Los de Imaguaré preparan un espectáculo único que reunirá sus clásicos infaltables, nuevas versiones de sus composiciones más representativas y toda la fuerza interpretativa que los ha convertido en referentes del género. Será una presentación que celebra casi cinco décadas de trayectoria y la vigencia de un sonido que sigue conquistando a distintas generaciones. Un encuentro imperdible para despedir el año celebrando la música de nuestra tierra.