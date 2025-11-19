Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral visitan la Escuela de Educación Técnica Nº 21 “General Manuel Belgrano” para dar a conocer la oferta académica que se dicta en la sede Resistencia. Exponen sobre la propuesta de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
Los De Imaguaré despide su Gira de Teatros 2025
El ícónico grupo Los De Imaguaré cierra su gira de Teatros 2025 en Resistencia. Estará el jueves 20, en el complejo cultural Guido Miranda.Espectáculos - MúsicaChaco On Line
Este jueves 20 de noviembre, a las 21.30, el emblemático conjunto chamamecero Los de Imaguaré realizará el último concierto de su Gira de Teatros 2025 en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164). Las últimas entradas se encuentran disponibles en la boletería del Guido Miranda (miércoles a sábados, de 17 a 21) y también de manera online a través de norteticket.com
Con 48 años de camino artístico, la agrupación invita a compartir una velada cargada de identidad litoraleña, donde confluirán sus composiciones más recientes con aquellas canciones que han marcado generaciones. Será una noche para celebrar el chamamé en toda su expresión, con la calidez, la emoción y la energía que distinguen cada una de sus presentaciones.
Entre 2023 y 2024, Los de Imaguaré trabajan en la producción de su álbum más reciente, “Viva el Chamamé”, un material que recupera piezas esenciales del cancionero del grupo, renovadas en sonido y espíritu. Este disco, integrado por 12 obras, reconstruye parte de la historia del conjunto y reafirma su compromiso con la esencia chamamecera. La gira teatral que acompañó el lanzamiento pasó por Posadas, Capital Federal, Santa Fe, Paraná, Corrientes y Resistencia —con dos funciones agotadas—, además de su presencia constante en festivales y escenarios regionales.
En 2025, luego de participar en los principales festivales del país, el conjunto emprende una gira que atraviesa las provincias de Formosa, Misiones, Chaco, Entre Ríos y Buenos Aires. Dentro de este recorrido se destaca el histórico recital en el teatro Juan de Vera, donde comparten escenario con Jorge Rojas y agotan localidades con semanas de antelación. Este concierto reafirma el vínculo del grupo con el público correntino y marca un regreso inolvidable a uno de los escenarios más prestigiosos del país.
Para este cierre de gira, Los de Imaguaré preparan un espectáculo único que reunirá sus clásicos infaltables, nuevas versiones de sus composiciones más representativas y toda la fuerza interpretativa que los ha convertido en referentes del género. Será una presentación que celebra casi cinco décadas de trayectoria y la vigencia de un sonido que sigue conquistando a distintas generaciones. Un encuentro imperdible para despedir el año celebrando la música de nuestra tierra.
El ícónico grupo Los De Imaguaré cierra su gira de Teatros 2025 en Resistencia. Estará el jueves 20, en el complejo cultural Guido Miranda.
Festival Chaco Vibra: Tres días para celebrar la identidad chaqueña
Del 21 al 23 de noviembre, desde las 21, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero se llevará adelante una nueva edición del festival Chaco Vibra. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a toda la comunidad a compartir tres noches de música, danza y encuentro popular.
Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.
Resistencia amanece con reclamos. En el barrio Carpincho Macho, los vecinos se organizan, se comunican, se quejan. La falta de agua se vuelve rutina, y la paciencia se agota. SAMEEP responde con camiones cisterna, pero el alivio es parcial. Las familias esperan, baldes en mano, mientras el calor chaqueño aprieta.
Festival Chaco Vibra: Tres días para celebrar la identidad chaqueña
Del 21 al 23 de noviembre, desde las 21, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero se llevará adelante una nueva edición del festival Chaco Vibra. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a toda la comunidad a compartir tres noches de música, danza y encuentro popular.
Llegan Los Alonsitos, Iván Ruiz y Los Nocheros a la segunda edición de "Chaco Vibra"
Llega la segunda edición de “Chaco Vibra” a al Parque 2 de Febrero. Desde el viernes 21 al domingo 23, estarán Los Alonsitos, Iván Ruiz, Los Nocheros, entre otros 500 artistas.
La Mississippi tendrá dos presentaciones en el NEA. A 30 años de “Bagayo”, disco emblemático del blues argentino, estará el viernes 7 en Corrientes y el sábado 8 en Resistencia.
Lázaro Caballero llega con la música del monte a la Peña Nativa Martín Fierro
El cantante de folclore Lázaro Caballero se presentará en la Peña Nativa Martín Fierro. Promete un recital exclusivo con la música del monte para el viernes 31.
En conferencia de prensa, presentan en forma oficial el Certamen Pre Laborde, selectivo Chaco. Se realizará en Puerto Tirol, el sábado 6 de septiembre próximo.
El Espacio de Arte Cajal invita a un repaso por lo mejor del rock nacional
Alumnos del Espacio de Arte Cajal ofrecerán un concierto en Sala 88. El sábado 16, a las 21, repasarán las mejores canciones del rock nacional argentino.
Aptasch convoca a un paro de actividades por 24 horas, para el miércoles 19. Es en reclamo por recomposición salarial, apertura de negociaciones con el gobierno, implementación de la Carrera Sanitaria.
Administración pública provincial: El jueves 20, depositarán el Refrigerio
Trabajadores de la administración pública provincial recibirán el pago del Refrigerio el jueves 20. Se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable.
El Ministerio de Educación del Chaco anuncia la suspensión preventiva de un docente con condenas penales por delitos contra la integridad sexual. La medida se toma en cumplimiento estricto de la normativa vigente, que impide el ejercicio de la docencia a personas con antecedentes de esta gravedad.
Jorge Capitanich asume formalmente al frente de la nueva conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista. En tanto, Miguel Sotelo queda a cargo del Congreso partidario.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.