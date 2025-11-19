Festival Chaco Vibra: Tres días para celebrar la identidad chaqueña

El evento tendrá como eje la territorialidad, las vertientes musicales y el valor patrimonial, celebrando la identidad chaqueña y las tradiciones que unen a la región.

Durante los tres días, el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC) será el encargado de abrir la jornada. El BCC se presentará con un ensamble de artistas invitados.

Chaco Vibra es una decisión política y cultural que genera empleo, movimiento económico, y despierta un sentido profundo de pertenencia. Cada edición es una oportunidad para que los trabajadores de las industrias culturales, los emprendedores gastronómicos y los productores locales puedan mostrar su talento y crecer impulsando el desarrollo cultural del Chaco.

“Celebramos la presencia de artistas locales y nacionales, junto a más de 500 bailarines, técnicos y productores chaqueños. Además, habrá más de 150 emprendedores y gastronómicos que ofrecerán productos locales y sabores típicos. Queremos que Chaco Vibra siga consolidándose como un espacio de encuentro, de orgullo y de celebración”, resalta Mario Zorrilla, presidente del Instituto de Cultura del Chaco.

Entradas y accesos

El ingreso al predio será gratuito, y se permitirá el acceso con conservadoras y silletas. El sector Platea, que contará con sillas, baños y servicio de cantina, tendrá un costo de $10.000 por día. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma www.nordestetickets.com o, para compras en efectivo, en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábado, de 17 a 21 horas.



Una hora antes se abrirá el predio para que puedan acceder a la zona de platea por dos accesos en cada extremo de la misma en los que también se podrá comprar entradas, así que quienes no hayan adquirido con anticipación las podrán adquirir en puerta hasta agotar la capacidad.

Grilla completa

Viernes 21

Apertura: BCC

David Gómez

Iván Ruiz

Amanecer Chaqueño

Crecimiento

Dúo Acuarela

Edi Macci

Fulgor Nativo

Gualamba

Humberto Falcon

Los Residentes

Los Troperos del Chamamé

Maxi Toloza

Tiempo de Reencuentro

Trinar

Academia de danzas Nativas "Reflejos de Tradición"

Ballet Magesta Espacio Artístico

Escuela Municipal de Danzas Clásicas e Internacionales

Imágenes Ballet

Ballet Romance de Zamba

Ballet Zitto Segovia

Sábado 22

Apertura: BCC

Los Alonsitos

Piko Frank

Catalina Ruiz

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Jose Aranda

Siempre Fibra

Las Guaynas Porá

Litoraleños

Norteños Folk

Sixto Romero

Tele Miranda

Tribu

Vale el Trago

Academia Juan Alberto Ortega

Academia Alborada de Pañuelos

Ballet Aires de Tradición

Ballet Estampas Argentinas

Ballet Luz Argentina

Academia Imagen de Mi Tierra

Domingo 23

Apertura: BCC

Los Nocheros

Angelo Aranda

Bianca Almirón

Carlos Bulacio

Duo Vocal Jose y Mirian

Ezequiel Ayala

La Huella Chaqueña

Lisandro Machado

Nordestada

Orejanos Folk

Seba Risso

Sofia Casafus

Sylvina Brizuela

Ballet Creciendo Juntos

Ballet Duartango

Ballet Renacer Amankay

Ballet Sembrando Sueños

Escuela Folklórica Municipal Huellas Argentinas

La Estación Folklórica