Festival Chaco Vibra: Tres días para celebrar la identidad chaqueña

Del 21 al 23 de noviembre, desde las 21, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero se llevará adelante una nueva edición del festival Chaco Vibra. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a toda la comunidad a compartir tres noches de música, danza y encuentro popular.

Espectáculos - MúsicaChaco On LineChaco On Line
Festival-Chaco-Vibra-25-11-19-01
Flyer del festival Chaco Vibra

El evento tendrá como eje la territorialidad, las vertientes musicales y el valor patrimonial, celebrando la identidad chaqueña y las tradiciones que unen a la región. 

 

Barrio-Carpincho-Macho-25-11-19-02Carpincho Macho enfrenta una nueva jornada sin agua

Durante los tres días, el Ballet Contemporáneo del Chaco (BCC) será el encargado de abrir la jornada. El BCC se presentará con un ensamble de artistas invitados.

 

 

Chaco Vibra es una decisión política y cultural que genera empleo, movimiento económico, y despierta un sentido profundo de pertenencia. Cada edición es una oportunidad para que los trabajadores de las industrias culturales, los emprendedores gastronómicos y los productores locales puedan mostrar su talento y crecer impulsando el desarrollo cultural del Chaco.

 

 

 

“Celebramos la presencia de artistas locales y nacionales, junto a más de 500 bailarines, técnicos y productores chaqueños. Además, habrá más de 150 emprendedores y gastronómicos que ofrecerán productos locales y sabores típicos. Queremos que Chaco Vibra siga consolidándose como un espacio de encuentro, de orgullo y de celebración”, resalta Mario Zorrilla, presidente del Instituto de Cultura del Chaco.

 

 

Nuevas-autoridades-Rafael-Meneses-25-11-19-01Meneses, nuevo presidente del Insssep
Ministerio-de-Educacion-25-11-18-01Educación aclara sobre suspensión preventiva de docente
Dia-de-la-Peatonal-Preparativos-25-11-17-01Preparan la celebración del Día de la Peatonal

Entradas y accesos

 

 

El ingreso al predio será gratuito, y se permitirá el acceso con conservadoras y silletas. El sector Platea, que contará con sillas, baños y servicio de cantina, tendrá un costo de $10.000 por día. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma www.nordestetickets.com o, para compras en efectivo, en la boletería del Complejo Cultural Guido Miranda, de miércoles a sábado, de 17 a 21 horas.

 

 

Leandro-Zdero-Manuel-Adorni-25-11-17-01Zdero se reúne con Adorni y Santilli
Titularizacion-de-bibliotecarios-25-11-17-01Adjudican más de 300 cargos a docentes bibliotecarios


Una hora antes se abrirá el predio para que puedan acceder a la zona de platea por dos accesos en cada extremo de la misma en los que también se podrá comprar entradas, así que quienes no hayan adquirido con anticipación las podrán adquirir en puerta hasta agotar la capacidad.

 

Grilla completa

 

Viernes 21

Apertura: BCC

David Gómez

Iván Ruiz

Amanecer Chaqueño

Crecimiento

Dúo Acuarela

Edi Macci

Fulgor Nativo

Gualamba

Humberto Falcon

Los Residentes

Los Troperos del Chamamé

Maxi Toloza

Tiempo de Reencuentro

Trinar

Academia de danzas Nativas "Reflejos de Tradición" 

Ballet Magesta Espacio Artístico

Escuela Municipal de Danzas Clásicas e Internacionales

Imágenes Ballet 

Ballet Romance de Zamba

Ballet Zitto Segovia 

 

Sábado 22

Apertura: BCC

Los Alonsitos

Piko Frank

Catalina Ruiz 

Emiliano Cardozo y Los Cardocitos

Jose Aranda

Siempre Fibra

Las Guaynas Porá

Litoraleños 

Norteños Folk 

Sixto Romero 

Tele Miranda 

Tribu

Vale el Trago

Academia Juan Alberto Ortega 

Academia Alborada de Pañuelos

Ballet Aires de Tradición

Ballet Estampas Argentinas 

Ballet Luz Argentina

Academia Imagen de Mi Tierra

 

Domingo 23

Apertura: BCC

Los Nocheros

Angelo Aranda

Bianca Almirón

Carlos Bulacio

Duo Vocal Jose y Mirian

Ezequiel Ayala

La Huella Chaqueña

Lisandro Machado

Nordestada

Orejanos Folk

Seba Risso

Sofia Casafus

Sylvina Brizuela

Ballet Creciendo Juntos

Ballet Duartango

Ballet Renacer Amankay

Ballet Sembrando Sueños

Escuela Folklórica Municipal Huellas Argentinas

La Estación Folklórica

 

 

 

Últimas noticias
Uncaus-Industrial-25-11-19-04

Uncaus: Promocionan en el Industrial, carrera que se dicta en Resistencia

Chaco On Line

Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral visitan la Escuela de Educación Técnica Nº 21 “General Manuel Belgrano” para dar a conocer la oferta académica que se dicta en la sede Resistencia. Exponen sobre la propuesta de la Licenciatura en Estudios Internacionales.

Linea-105 24-08-29-01

Debatirán nuevos precios del boleto

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.

Barrio-Carpincho-Macho-25-11-19-02

Carpincho Macho enfrenta una nueva jornada sin agua

Chaco On Line
Actualidad - Ciudad

Resistencia amanece con reclamos. En el barrio Carpincho Macho, los vecinos se organizan, se comunican, se quejan. La falta de agua se vuelve rutina, y la paciencia se agota. SAMEEP responde con camiones cisterna, pero el alivio es parcial. Las familias esperan, baldes en mano, mientras el calor chaqueño aprieta.

Te puede interesar
Lo más visto
Ministerio-de-Educacion-25-11-18-01

Educación aclara sobre suspensión preventiva de docente

Chaco On Line
Educación

El Ministerio de Educación del Chaco anuncia la suspensión preventiva de un docente con condenas penales por delitos contra la integridad sexual. La medida se toma en cumplimiento estricto de la normativa vigente, que impide el ejercicio de la docencia a personas con antecedentes de esta gravedad.

Nuevas-autoridades-Rafael-Meneses-25-11-19-01

Meneses, nuevo presidente del Insssep

Chaco On Line
Actualidad - Provincia

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.

Boletín de noticias