Polideportivo Jaime Zapata: Pruebas físicas a árbitros del NEA

En el polideportivo Jaime Zapata se llevan cabo pruebas física a árbitros del Nordeste argentino. Se trata de una serie de pruebas físicas que influyen en una tabla de méritos para árbitros de Chaco, Corrientes, Misiones, Formosa y Norte de Santa Fe, a fin de habilitarlos para dirigir el torneo federal amateur. El polideportivo chaqueño cuenta con las instalaciones necesarias para los exámenes de aptitud.

El presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez acompaña, este martes en polideportivo Jaime Zapata, la prueba física de árbitros de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa preparatorios para los próximos torneos del Regional Amateur. Se trata de un evento organizado por el Consejo Federal de Fútbol.



“Estamos contentos de poder ofrecer las instalaciones del polideportivo para que puedan realizar las pruebas físicas de los distintos árbitros del Noroeste, las instalaciones del Jaime Zapata tiene todo lo necesario para desarrollar este tipo de actividades”, sostiene.

El representante del Consejo Federal de Fútbol, Sergio Pezzotta, precisa que se trata de una evaluación que se realiza todos los años para habilitar a los árbitros de las distintas ligas provinciales a dirigir el torneo federal amateur. “Desde la Unión de árbitros argentinos nos proponemos capacitarlos y prepararlos para llevarlos a otro nivel y por eso iniciamos en conjunto con la UNNE en Corrientes un curso federal de arbitraje”, señala.

El presidente de la Liga Chaqueña de Fútbol, Raúl Mosqueda agradece al Instituto del Deporte por prestar las instalaciones del Jaime Zapata. “El torneo regional amateur comenzará a finales de octubre y esto es fundamental para lograr que se desarrolle de la mejor forma. Nosotros debemos seguir mejorando como dirigentes y ellos como árbitros para seguir avanzando en mejorar la liga y el deporte que tanto nos gusta”, apunta.





Sebastián Verón, árbitro de la Liga Chaqueña, explica que el evento es muy importante porque significa que a nivel AFA tienen en cuenta a los árbitros de la zona y por venir a tomar los exámenes.