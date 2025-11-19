Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral visitan la Escuela de Educación Técnica Nº 21 “General Manuel Belgrano” para dar a conocer la oferta académica que se dicta en la sede Resistencia. Exponen sobre la propuesta de la Licenciatura en Estudios Internacionales.
Uncaus: Promocionan en el Industrial, carrera que se dicta en Resistencia
Estudiantes de la Universidad Nacional del Chaco Austral visitan la Escuela de Educación Técnica Nº 21 “General Manuel Belgrano” para dar a conocer la oferta académica que se dicta en la sede Resistencia. Exponen sobre la propuesta de la Licenciatura en Estudios Internacionales.Chaco On Line
En Resistencia, la Uncaus propone la Licenciatura en Estudios Internacionales, carrera de grado de cuatro años de duración, de modalidad hìbrida (presencial y virtual), que constituye una opción atractiva para quienes estàn interesados en formarse profesionalmente para estudiar y analizar las cambiantes dinámicas políticas, sociales, económicas y culturales que se desarrollan a nivel global.
El vice-rector de la Uncaus, Manuel García Solá encabeza la comitiva estudiantil conformada por Victoria Espeso, Berenice Klein y Lara Gómez, integrantes de la Asociación de Estudios Internacionales de reciente conformación.
Tras agradecer “a las autoridades y docentes por abrirnos las puertas de mi querido Industrial”, el funcionario universitario celebra el interés y el respeto demostrados por los estudiantes de quinto y sexto año, quienes escuchan atentamente esta propuesta formativa de carácter único a nivel nacional que se dicta en la capital provincial, específicamente en la Escuela de Gobierno y Negocios”.
“Para mí es una enorme satisfacción volver a la escuela de la que me fui en 1973 con el título de Técnico Electromecánico bajo el brazo. Justamente por haber transitado por sus aulas, puedo dar fe de que la formación rigurosa en Ciencias Exactas, Matemáticas, Física y Química. Y si bien nuestra carrera apunta a las Ciencias Sociales y Políticas, consideramos que es una excelente alternativa para los alumnos del Industrial porque están preparados mejor que nadie para razonar, ya que tienen muy buena base en el desarrollo del pensamiento lógico”, resalta.
Por su parte, Lara Gómez, alumna de segundo año de la Licenciatura en Estudios Internacionales es la encargada de presentar la oferta a los estudiantes de la Escuela de Educación Técnica “General Belgrano”.
“Yo creo que cualquier persona que sienta curiosidad por el mundo, las relaciones entre los países, las distintas culturas y demás cuestiones en ese sentido, está en condiciones nuestra carrera”, manifiesta.
Al respecto, la estudiante advierte que “las relaciones internacionales cambian permanentemente en el marco de un escenario mundial dinámico, razón por la cual son necesarios profesionales insertos en los ámbitos de la diplomacia y las ciencias políticas para entender las nuevas dinámicas globales”.
El futuro es hoy
Desde hace cuatro años, esta carrera se propone formar profesionales que puedan desarrollarse en diversos ámbitos: gestión, diplomacia, empresas privadas, medios de comunicación, ámbito académico, etc., con la idea de que la comprensión del escenario internacional en la actualidad, requiere una mirada multidisciplinar con acento ético. En ese contexto, resulta necesario explorar no solamente la dinámica entre los Estados sino también entre los otros actores internacionales: Por tal motivo, la Licenciatura en Estudios Internacionales busca proveer herramientas que permitan analizar la dinámica entre esos actores internacionales a nivel local, regional y global, contribuyendo a la resolución de problemas concretos, a nivel local, regional, nacional y mundial”.
Preinscripciones abiertas
Los interesados en cursar ésta y otras carreras de la Uncaus para el ciclo lectivo 2026 pueden pre-inscribirse hasta el 9 de febrero del año próximo. Para ello deben ingresar al portal: sga.uncaus.edu.ar/preinscripcion, donde encontrarán instructivos para completar el trámite.
El ícónico grupo Los De Imaguaré cierra su gira de Teatros 2025 en Resistencia. Estará el jueves 20, en el complejo cultural Guido Miranda.
Festival Chaco Vibra: Tres días para celebrar la identidad chaqueña
Del 21 al 23 de noviembre, desde las 21, en la pista de atletismo del Parque 2 de Febrero se llevará adelante una nueva edición del festival Chaco Vibra. Con entrada libre y gratuita, el festival convoca a toda la comunidad a compartir tres noches de música, danza y encuentro popular.
Un nuevo cuadro tarifario para el transporte público de pasajeros en la capital chaqueña se debatirá en dos audiencias públicas. Serán el 10 y 12 de diciembre, en Resistencia y Fontana, respectivamente.
Resistencia amanece con reclamos. En el barrio Carpincho Macho, los vecinos se organizan, se comunican, se quejan. La falta de agua se vuelve rutina, y la paciencia se agota. SAMEEP responde con camiones cisterna, pero el alivio es parcial. Las familias esperan, baldes en mano, mientras el calor chaqueño aprieta.
Aptasch convoca a un paro de actividades por 24 horas, para el miércoles 19. Es en reclamo por recomposición salarial, apertura de negociaciones con el gobierno, implementación de la Carrera Sanitaria.
Administración pública provincial: El jueves 20, depositarán el Refrigerio
Trabajadores de la administración pública provincial recibirán el pago del Refrigerio el jueves 20. Se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable.
El Ministerio de Educación del Chaco anuncia la suspensión preventiva de un docente con condenas penales por delitos contra la integridad sexual. La medida se toma en cumplimiento estricto de la normativa vigente, que impide el ejercicio de la docencia a personas con antecedentes de esta gravedad.
Jorge Capitanich asume formalmente al frente de la nueva conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista. En tanto, Miguel Sotelo queda a cargo del Congreso partidario.
El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.