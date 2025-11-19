Carpincho Macho enfrenta una nueva jornada sin agua

Resistencia amanece con reclamos. En el barrio Carpincho Macho, los vecinos se organizan, se comunican, se quejan. La falta de agua se vuelve rutina, y la paciencia se agota. SAMEEP responde con camiones cisterna, pero el alivio es parcial. Las familias esperan, baldes en mano, mientras el calor chaqueño aprieta.

Actualidad - Ciudad
Barrio-Carpincho-Macho-25-11-19-02
Barrio Carpincho Macho

Sameep anuncia que la interrupción se debe a roturas en la red y trabajos de mantenimiento en el acueducto de calle Ushuaia. Las cuadrillas trabajan, los caños se reparan, pero el servicio no se normaliza. El barrio 40 Viviendas STM y Barberán también sufren cortes. La zona oeste de Resistencia se convierte en un mapa de sequía urbana.

Los camiones cisterna recorren las calles. Se detienen, descargan, siguen. El agua llega, pero no alcanza. Sameep aclara que el suministro es gratuito, que los vehículos están identificados, que el operativo es oficial. Los vecinos agradecen, pero exigen soluciones definitivas.

Barrio-Carpincho-Macho-25-11-19-01



Mientras tanto, en Carpincho Macho, se cocina con lo justo, se higieniza con lo mínimo, se vive con lo necesario. La comunidad resiste. La información circula. La esperanza se sostiene en cada reclamo, en cada llamado, en cada nota que denuncia.

