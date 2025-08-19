Invitan a Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral

La Cámara de Comercio de Resistencia invita al Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral. El curso se llevará a cabo el miércoles 27, a partir de las 20.30, en la sede institucional y será dictado por el licenciado Sergio Ganiadieff.

Educación - CursosChaco On LineChaco On Line
Camara-de-comercio-Taller-de-desarrollo-personal-25-08-19-01
Flyer del Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral

Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan al "Taller de  desarrollo personal para el crecimiento laboral - Explorando tu esencia para potenciar tu trabajo y tu vida”.  

 

 

El curso será dictado por el  licenciado  Sergio Ganiadieff, se realizará a cabo el miércoles 27 de agosto, a partir de las 20.30, en la sede institucional, ubicada en Juan D. Perón 111, 3° piso.

 


En el marco de contextos de alta exigencia emocional, donde los equipos y personal de las empresas y comercios experimentan desgaste, estrés y desconexión interior, este taller se propone como un espacio de pausa, autocuidado y reconexión personal.

 


La propuesta tiene como objetivo trabajar con herramientas de autoconocimiento y regulación emocional brindando una experiencia vivencial y de reconexión interna. Se busca promover el bienestar integral del personal de las empresas a través de herramientas simples y profundas.

 

 


La capacitación es gratuita y está destinada a personal de empresas, comercios, áreas de administración, ventas, atención al público y a todos los interesados en esta temática.

 

 


El curso, cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

 

Informes e inscripción

 

 


Respecto a la actividad, es gratuita con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar

 


Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].

Te puede interesar
Cursos-extender-25-04-14-01

Inscriben para cursos Extender, en la UNNE

Chaco On Line
Educación - Cursos

Está abierta la inscripción para las propuestas del primer cuatrimestre que incluyen Community Management, Publicidad Digital, Presencia Digital y Habilidades para Emprendedores. Con modalidad virtual, las capacitaciones se desarrollarán entre mayo y junio.

ICCTI-cursos-virtual-24-11-29-01

El ICCTI ofrece capacitaciones virtuales gratuitas

Chaco On Line
Educación - Cursos

Una serie de cursos y capacitaciones gratuitas ofrecerá el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estarán disponibles desde el 1° de diciembre, en un campus virtual. El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) presenta una nueva plataforma que ofrece cursos y capacitaciones gratuitas. Las propuestas de formación serán autoasistidas y se entregará certificado de aprobación. El Campus Virtual ICCTI estará disponible a partir del 1º de diciembre.

Boletín de noticias