Invitan a Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral

Flyer del Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral

Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan al "Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral - Explorando tu esencia para potenciar tu trabajo y tu vida”.

El curso será dictado por el licenciado Sergio Ganiadieff, se realizará a cabo el miércoles 27 de agosto, a partir de las 20.30, en la sede institucional, ubicada en Juan D. Perón 111, 3° piso.



En el marco de contextos de alta exigencia emocional, donde los equipos y personal de las empresas y comercios experimentan desgaste, estrés y desconexión interior, este taller se propone como un espacio de pausa, autocuidado y reconexión personal.



La propuesta tiene como objetivo trabajar con herramientas de autoconocimiento y regulación emocional brindando una experiencia vivencial y de reconexión interna. Se busca promover el bienestar integral del personal de las empresas a través de herramientas simples y profundas.



La capacitación es gratuita y está destinada a personal de empresas, comercios, áreas de administración, ventas, atención al público y a todos los interesados en esta temática.



El curso, cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Informes e inscripción



Respecto a la actividad, es gratuita con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar



Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].