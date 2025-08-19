Inscriben para cursos de actuación, doblaje y edición de sonido para futuros profesionales en la UEGP N°177 “Nuestra Voz”. Son 6 clases presenciales, que se dictarán a partir junio.
Invitan a Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral
La Cámara de Comercio de Resistencia invita al Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral. El curso se llevará a cabo el miércoles 27, a partir de las 20.30, en la sede institucional y será dictado por el licenciado Sergio Ganiadieff.Educación - CursosChaco On Line
Desde la Secretaría de Capacitación de la Cámara de Comercio de Resistencia, invitan al "Taller de desarrollo personal para el crecimiento laboral - Explorando tu esencia para potenciar tu trabajo y tu vida”.
El curso será dictado por el licenciado Sergio Ganiadieff, se realizará a cabo el miércoles 27 de agosto, a partir de las 20.30, en la sede institucional, ubicada en Juan D. Perón 111, 3° piso.
En el marco de contextos de alta exigencia emocional, donde los equipos y personal de las empresas y comercios experimentan desgaste, estrés y desconexión interior, este taller se propone como un espacio de pausa, autocuidado y reconexión personal.
La propuesta tiene como objetivo trabajar con herramientas de autoconocimiento y regulación emocional brindando una experiencia vivencial y de reconexión interna. Se busca promover el bienestar integral del personal de las empresas a través de herramientas simples y profundas.
La capacitación es gratuita y está destinada a personal de empresas, comercios, áreas de administración, ventas, atención al público y a todos los interesados en esta temática.
El curso, cuenta con el acompañamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).
Informes e inscripción
Respecto a la actividad, es gratuita con inscripción previa en el sitio web www.ccres.org.ar
Para consultas e informes, deberán contactarse con la administración al Whatsapp 3624871559, o bien, enviar un correo electrónico a [email protected].
Está abierta la inscripción para las propuestas del primer cuatrimestre que incluyen Community Management, Publicidad Digital, Presencia Digital y Habilidades para Emprendedores. Con modalidad virtual, las capacitaciones se desarrollarán entre mayo y junio.
Una serie de cursos y capacitaciones gratuitas ofrecerá el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estarán disponibles desde el 1° de diciembre, en un campus virtual. El Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) presenta una nueva plataforma que ofrece cursos y capacitaciones gratuitas. Las propuestas de formación serán autoasistidas y se entregará certificado de aprobación. El Campus Virtual ICCTI estará disponible a partir del 1º de diciembre.
Es el segundo encuentro presencial, y, en simultáneo, virtual de la propuesta de capacitación del Programa Red Aprende, ALFIN desde las Bibliotecas. Cursan más de 2.500 bibliotecarios.
Otorgan becas para repartidores de Rappi para la formación en tecnología y programación
Rappi, la empres de envíos tradiconales, se une a MindHub, la organización que ayuda a desarrollar talento para la era digital. Promueve el acceso de los repartidores a la transformación tecnológica.
Un webinario para estudiantes sobre los cursos de idiomas de la UNNE se realizará este jueves 7 de diciembre, a las 10 horas. Se compartirá información sobre las fechas e inscripciones.