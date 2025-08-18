Nivel Inicial: Inscriben para Interinatos y Suplencias desde el 1 de septiembre al 15 de octubre

Está publicada la Lista definitiva de Interinatos y Suplencias de docentes de nivel Secundario. Está disponible en el sitio de la Junta de Clasificación y en la plataforma de Tu Gobierno Digital.
El Ministerio de Educación del Chaco, a través de la Junta de Clasificación de nivel Inicial, comunica a los docentes de este nivel de toda la provincia del Chaco, que la inscripción período ordinario interinatos y suplencias (“A”) se llevará a cabo a partir del 1 de septiembre hasta 15 de octubre de 2025, según se establece en el Cap. VI, Art. 74 y Art. 94 Ley 647-E - Estatuto del Docente y su reglamentación a través de: la aplicación SIE - Tu Gobierno Digital; por Correo Postal Certificado o en la Junta de Clasificación (personalmente o por terceros autorizados) en el horario de 8 a 16, ubicada en Gobernador Bosch 99, Nave 1, de Resistencia – C.P. 3500. Para mayor información los interesados deberán dirigirse al citado organismo, o por T.E: 3624-453033 o al correo electrónico [email protected]
Documentación para inscribirse por primera vez
Presencial/correo postal certificado:
Toda documentación a presentar en formato papel, deberá estar debidamente autenticada por autoridad competente o en su defecto, acompañada por original para ser autenticada por Miembros de Junta de Clasificación.
a) Fotocopia autenticada de DNI
b) Fotocopia autenticada de Partida de Nacimiento
c) Título Docente, con Registro de la Dirección de Títulos y Equivalencias o Constancia del mismo con mención del promedio general y fecha de egreso (Inc. V de la Reglamentación del Art. 17°-Ley 647-E- Estatuto del Docente)
d) Constancia de Servicios Docentes prestados en el Nivel extendida por el Superior Jerárquico inmediato (si los tuviera)
e) Otros Títulos (con registro provincial) Certificados y antecedentes valorables.
f) Carpeta manila.
Plataforma Tu Gobierno Digital – aplicación SIE
En formato PDF y en las pestañas correspondientes-El estado de la solicitud deberá ser enviado a la Junta
a) DNI
b) Partida de Nacimiento
c) Título Docente, con Registro de la Dirección de Títulos y Equivalencias o Constancia del mismo con mención del promedio general y fecha de egreso. (Inc. V de la Reglamentación del Art. 17°-Ley 647-E- Estatuto del Docente
d) Constancia de Servicios Docentes prestados en el Nivel extendida por el Superior Jerárquico inmediato (si los tuviera)
e) Otros Títulos (con registro provincial) Certificados y antecedentes valorables.
1. Al ser consideradas las solicitudes con carácter de Declaración Jurada, se aplica automáticamente el Régimen de Incompatibilidad establecido en la Ley 647-E-Estatuto Docente;
2. Los Aspirantes Extranjeros, deben cumplir con las condiciones exigidas en el Art. 17-Inciso a) de la Ley 647-E-Estatuto Docente.
3. El no cumplimiento de los requisitos precedentes, producirán el rechazo de la solicitud.
Federación Sitech advierte sobre posible medida de fuerza en el reinicio escolar
Federación Sitech manifiesta preocupación ante la falta de anuncio por parte del gobierno de la cláusula gatillo. Anticipa que de no concretarse el pago de la segunda cuota de esta herramienta, concretar una medida de fuerza para el próximo 4 de agosto.
Funcionarios de la cartera educativa se reúnen con integrantes de la Junta Electoral Docente nivel Primario. Agradecen a que llevaran adelante para cumplir con los plazos legales del proceso electoral.
Inicia la titularización de cargos de docentes. Corresponde a Centros de Educación Física, escuelas de Formación Profesional, de Jóvenes y Adultos, y de la Familia Agrícola.
Fesich Sitech Castelli: “¿Nuevo programa o la enésima excusa para hacer negocio?”
Fesich Sitech Castelli cuestiona la reciente presentación del programa Alfa en Red”, que sería para fortalecer la alfabetización y la comprensión lectora. Abren el interrogante: “¿Nuevo programa o la enésima excusa para hacer negocio?”
Elección en la Junta de Clasificación de nivel Primario Resistencia: Triunfo de la Lista 10
En las elecciones de representantes para la Junta de Clasificación de nivel Primario, sede Resistencia se da a conocer el escrutinio definitivo. El resultado es: Lista 10, 1051 votos; Lista 2, 695 votos; y Lista 1, 585 votos.