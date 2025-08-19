Ingreso al Poder Judicial: Inscriben desde el lunes 25 para auxiliar administrativo

La inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos estará abierta desde el 25 de agosto y el 10 de septiembre. De esta manera lo define el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Resolución 812/25.

Tribunales Civiles y Comerciales de Chaco

Entre el 25 de agosto y el 10 de septiembre estará abierta la inscripción de postulantes para ingresar al Poder Judicial del Chaco como empleados administrativos en la categoría de auxiliar administrativo.

De este modo lo ha decidido el Superior Tribunal de Justicia a través de la Resolución 812/25, en conformidad con el reglamento y programa de examen que fueron aprobados en la Resolución 733/25. En tanto que continúa vigente la nómina aprobada en las Resoluciones 1.971/19 y 342/20.

La inscripción se realizará, durante las fechas señaladas, a través del sistema ADITUM en www.justiciachaco.gov.ar. Allí también estarán disponibles el reglamento, criterios de evaluación, programa y bibliografía complementaria.  

Régimen para personas con discapacidad

 

 


El llamado a concurso de ingreso correspondiente al régimen para personas con discapacidad será tramitado oportunamente de forma independiente a esta convocatoria y en el marco de la resolución 776/23 que aprobó el Programa Integral para la Inclusión Laboral de las Personas con Discapacidad al Poder Judicial de la Provincia Vigente. Así mismo sigue vigente la nómina aprobada a través de la resolución 1.145/22.

