Educación aclara sobre suspensión preventiva de docente

El Ministerio de Educación del Chaco anuncia la suspensión preventiva de un docente con condenas penales por delitos contra la integridad sexual. La medida se toma en cumplimiento estricto de la normativa vigente, que impide el ejercicio de la docencia a personas con antecedentes de esta gravedad.

Ministerio de Educación del Chaco

Según el comunicado oficial del Ministerio de Educación del Chaco, el docente en cuestión registra una condena de 2024 a un año y un mes de prisión efectiva por abuso sexual simple contra un menor, además de una condena previa de 2015 por abuso sexual con acceso carnal. A esto se suma una causa administrativa por incidentes con un alumno.

La cartera educativa aclara que la suspensión no responde a una persecución personal, sino a la obligación legal de garantizar entornos escolares seguros y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La decisión se comunica luego de que el docente difundiera un mensaje en redes sociales denunciando una supuesta injusticia y expresando intenciones autodestructivas, lo que activa protocolos de contención institucional.

Desde el Ministerio se reitera el compromiso con la transparencia, la legalidad y el resguardo de la comunidad educativa.

