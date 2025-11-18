Educación aclara sobre suspensión preventiva de docente

Según el comunicado oficial del Ministerio de Educación del Chaco, el docente en cuestión registra una condena de 2024 a un año y un mes de prisión efectiva por abuso sexual simple contra un menor, además de una condena previa de 2015 por abuso sexual con acceso carnal. A esto se suma una causa administrativa por incidentes con un alumno.





La cartera educativa aclara que la suspensión no responde a una persecución personal, sino a la obligación legal de garantizar entornos escolares seguros y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes.







La decisión se comunica luego de que el docente difundiera un mensaje en redes sociales denunciando una supuesta injusticia y expresando intenciones autodestructivas, lo que activa protocolos de contención institucional.







Desde el Ministerio se reitera el compromiso con la transparencia, la legalidad y el resguardo de la comunidad educativa.