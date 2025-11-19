Meneses, nuevo presidente del Insssep

Esta mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero junto a la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, reciben a las nuevas autoridades del Insssep.

La presidencia del Insssep quedará a cargo del doctor Rafael Meneses, un destacado profesional del ámbito de la salud chaqueña, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Programación y Gestión Estratégica. Meneses ha impulsado procesos de modernización e inversión en infraestructura sanitaria, entre ellos la incorporación de equipamiento de alta complejidad como el angiógrafo del hospital Perrando. En la vicepresidencia, asumirá Fernando César Alesso, contador público, con una sólida formación académica y trayectoria en gestión sanitaria: magíster en Economía y Gestión de la Salud y profesor titular de Administración Sanitaria en la Maestría en Salud Pública de la fundación H. A. Barceló (CABA).