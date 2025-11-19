Meneses, nuevo presidente del Insssep

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero recibe a las nuevas autoridades del Insssep. Rafael Meneses, flamante presidente junto a Fernando Alesso concurren a la Casa de Gobierno, oficializando la renovación de la conducción del organismo.

Zdero recibe a Rafael Meneses y Fernando Alesso

Esta mañana, en Casa de Gobierno, el gobernador Leandro Zdero junto a la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, reciben a las nuevas autoridades del Insssep.

 

 

Ministerio-de-Educacion-25-11-18-01Educación aclara sobre suspensión preventiva de docente

La presidencia del Insssep quedará a cargo del doctor Rafael Meneses, un destacado profesional del ámbito de la salud chaqueña, quien hasta ahora se desempeñaba como subsecretario de Programación y Gestión Estratégica. Meneses ha impulsado procesos de modernización e inversión en infraestructura sanitaria, entre ellos la incorporación de equipamiento de alta complejidad como el angiógrafo del hospital Perrando. En la vicepresidencia, asumirá Fernando César Alesso, contador público, con una sólida formación académica y trayectoria en gestión sanitaria: magíster en Economía y Gestión de la Salud y profesor titular de Administración Sanitaria en la Maestría en Salud Pública de la fundación H. A. Barceló (CABA).

