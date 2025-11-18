Jorge Capitanich asume formalmente al frente de la nueva conducción del Consejo Provincial del Partido Justicialista. En tanto, Miguel Sotelo queda a cargo del Congreso partidario.
Capitanich vuelve a asumir la conducción del PJ en Chaco
Mediante un acto en la sede de Mitre y Rivadavia, toman posesión de los cargos las autoridades del Consejo y el Congreso Provincial del Partido Justicialista. “El esfuerzo estará puesto en el objetivo de alcanzar 200 mil afiliados y 20 mil unidades básicas en el Chaco”, afirma Jorge Capitanich.
El presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ) Distrito Chaco y senador nacional electo, Jorge Milton Capitanich, formaliza este lunes por la noche el inicio de la gestión de la nueva conducción partidaria.
Capitanich anuncia una profunda reestructuración interna y una ambiciosa agenda política con miras a las próximas elecciones. “El esfuerzo estará puesto en el objetivo de alcanzar 200 mil afiliados y 20 mil unidades básicas en el Chaco”, asegura.
Capitanich destaca que, si bien el Consejo está integrado inicialmente por 42 miembros, se ha decidido, en virtud de las facultades otorgadas por el Congreso Provincial, "ampliar sustancialmente el número de vicepresidencias, secretarías, consejerías y vocalías".
El objetivo de esta ampliación es garantizar la participación de distintas expresiones de carácter interno, geográfico y territorial de la provincia.
El Consejo provincial está encabezado por Capitanich como presidente e Inés Ortega como vice. En tanto, el Congreso Provincial tiene a Miguel Sotelo como presidente y a María Luisa Chomiak como presidenta alterna.
La asunción de las nuevas autoridades partidarias se cristaliza en la Resolución 42/2025 de la Junta Electoral Provincial del Partido Justicialista del Distrito Chaco.
En cuanto a cargos también se han definido los nombres de los congresales nacionales; entre ellos Hugo Sager, Magda Ayala, Mauro Leiva, María Inés Pilatti Vergara, Luciano Moser, Élida Cuesta y Santiago Pérez Pons.
Lo que viene en el PJ Chaco
En su discurso de este lunes en la sede de Mitre y Rivadavia, Capitanich anticipa la convocatoria al Congreso Provincial del Partido Justicialista para el próximo 21 de febrero de 2026, en San Bernardo.
Esta instancia tendrá un rol estratégico en torno a la presentación formal del nuevo Consejo ampliado; de un plan estratégico que incluirá la modernización tecnológica; y de las meta de alcanzar las 200 mil afiliaciones y 20 mil unidades básicas territoriales y digitales.
Capitanich adelanta que en el Congreso de febrero se debatirán temas que son muy importantes incluida la metodología para la selección de candidaturas y la constitución de frentes, alianzas electorales y acuerdos programáticos para las elecciones de 2027.
