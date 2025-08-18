Utedyc seccional Chaco pone a disposición de sus afiliados, el servicio de pañales para bebés de hasta 6 meses de edad, con una sola entrega por mes.
Capacitan en “Maniobra RCP”, en el club Bancarios
El programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas” tendrá una nueva jornada este martes 19. Se desarrollará en el club Bancarios, a partir de las 18.30.SociedadChaco On Line
Este martes 19 de agosto, se realizará una nueva jornada del programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas”, en el club Bancario (avenida Martina 1880), a partir de las 18.30 horas.
La actividad es organizada por el Instituto del Deporte Chaqueño, a través del programa “Enfoque Integral para la Salud”, y tiene como objetivo brindar formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), difundir sus beneficios, remarcar medidas de prevención y compartir recomendaciones vinculadas a la práctica de la actividad física.
La capacitación está dirigida tanto a clubes deportivos de la ciudad como al público en general interesado en adquirir herramientas que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.
Parque Urbano Tiro Federal: Espacio de encuentro con actividades deportivas y recreativas
En el Parque Urbano Tiro Federal se desarrollan actividades deportivas y recreativas destinadas a niños. Las propuestas son fútbol infantil; hockey; vóley; ajedrez y ritmos para adultos.
En Chaco se concretan 4 nuevos operativos de donaciones, con los que suman 40 trasplantes. Benefician a 9 personas provenientes de distintas partes del país.
Comienza agosto: Caña con ruda y un ritual para hacer frente uno de los meses más duros
El inicio de agosto, uno de los meses más duros por el clima, lleva a ritos para prevenir enfermedades. Desde los pueblos originarios llega el uso de la caña con ruda, una de las tradiciones más arraigadas en el norte argentino.
El Parque Urbano Tiro Federal invita a participar de las clases de gimnasia para adultos mayores. Son libres y gratuitas; sin límite de cupos y no requieren inscripción previa.
La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles, seccional Chaco anuncia a sus afiliados los servicios gratuitos. Ofrece esmaltado semipermanente, manos y pies y peluquería unisex e hidratación.