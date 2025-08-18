Capacitan en “Maniobra RCP”, en el club Bancarios

Este martes 19 de agosto, se realizará una nueva jornada del programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas”, en el club Bancario (avenida Martina 1880), a partir de las 18.30 horas.

La actividad es organizada por el Instituto del Deporte Chaqueño, a través del programa “Enfoque Integral para la Salud”, y tiene como objetivo brindar formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), difundir sus beneficios, remarcar medidas de prevención y compartir recomendaciones vinculadas a la práctica de la actividad física.

La capacitación está dirigida tanto a clubes deportivos de la ciudad como al público en general interesado en adquirir herramientas que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.