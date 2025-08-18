Capacitan en “Maniobra RCP”, en el club Bancarios

El programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas” tendrá una nueva jornada este martes 19. Se desarrollará en el club Bancarios, a partir de las 18.30.

Este martes 19 de agosto, se realizará una nueva jornada del programa “Maniobra RCP, tus manos pueden salvar vidas”, en el club Bancario (avenida Martina 1880), a partir de las 18.30 horas.

 

La actividad es organizada por el Instituto del Deporte Chaqueño, a través del programa “Enfoque Integral para la Salud”, y tiene como objetivo brindar formación en reanimación cardiopulmonar (RCP), difundir sus beneficios, remarcar medidas de prevención y compartir recomendaciones vinculadas a la práctica de la actividad física.

 

La capacitación está dirigida tanto a clubes deportivos de la ciudad como al público en general interesado en adquirir herramientas que pueden salvar vidas en situaciones de emergencia.

