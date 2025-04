Amplio rechazo de sindicatos judiciales a intento de "desenganche"

Frente al Centro de Estudios Judiciales del Chaco se han convocado el Sindicato de Empleados Judiciales del Chaco (SEJCh) y la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco (UTJCh) manifestando su rechazo al pedido de desenganche planteado en una audiencia pública convocada por el Tribunal Ad Hoc, a los Poderes Ejecutivo y Poder Legislativo del Chaco.

En el marco de una manifestación en el ingreso a la audiencia pública convocada por el salario judicial, Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, en declaraciones a Chaco On Line, ofrece detalles de los motivos del reclamo de los empleados judiciales.

Bernard explica que “se está llevando a cabo la audiencia impulsada por el Tribunal Ad Hoc tratando de dirimir cuestiones salariales, por fuera de los mecanismos constitucionales vigentes a nivel nacional y local, por ese motivo los dos gremios, unidos, en esta audiencia pública en el día de hoy hemos presentado impugnaciones y empezamos a movilizarnos los gremios unidos, llamamos a los compañeros judiciales para acompañar lo que resolvamos los gremios a partir de ahora, según lo que se resuelva en esta audiencia”. A lo que, seguidamente, sintetiza: “en algunas sentencias judiciales plantear el desenganche a los trabajadores judiciales”.

Por su parte, Graciela Aranda, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales del Chaco, especifica que “en este sentido, es un juicio donde son actores los jueces, por el cual solicitan en este caso, ya lo vienen solicitando e inclusive, ya lo vienen cobrando, se ha firmado convenio y se va actualizando. En ese sentido, la audiencia pretende también dentro de los reclamos que se ve en la media nacional, pero esa media nacional se tiene que dirimir dentro de lo que establece la Ley 3424 A, justamente donde el Decreto 569/23, en el artículo 9 de dicha ley establece, bien claro, los integrantes y, nosotros queremos y, hemos pedido la participación porque hoy convocaron a los miembros del Poder Ejecutivo, al ministro de Economía, al Poder Legislativo, y al fiscal de Estado y la parte accionante para dirimir una cuestión salarial, una cuestión que tiene que ver con la media nacional, por la cual establece que los trabajadores, los representantes de los trabajadores queremos estar incluidos”.

En ese sentido, detalla que “por eso fue y es nuestra petición que cuando se trate de salarios, tenemos que estar los dirigentes sindicales, justamente los representantes de todos los trabajadores del Poder Judicial, que en este caso están excluidos de esta audiencia que se convocaron, que por un lado, dicen que es una cuestión de partes, pero nosotros que esa cuestión de partes se trata de salarios y que, de acuerdo a nuestro régimen de porcentualidad, también comprende a los trabajadores”.

Resultados de las definiciones de la audiencia

Durante la mañana, los dirigentes de la Unión Judicial y del Sindicato de Empleados Judiciales manifiestan su rechazo al desenganche de la porcentualidad de los jueces.

Bernard apunta que “estamos esperando y vamos a quedar aquí para esperar, para ver las definiciones que se tomen aquí. Entendemos que es un golpe lo que hizo este Tribunal y los otros dos poderes del Estado, al convocarlos, citarlos de una forma intempestiva a una supuesta audiencia pública , que en definitiva es privada porque es solamente entre las partes y, se ha violado una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y no ha reconocido este Tribunal Ad Hoc lo que le ha ordenado la Corte y que no hagan justamente lo que le están planteando sobre este acto jurídico totalmente anticonstitucional e ilegal”, remarca el dirigente. Asimismo, plantea que “los gremios judiciales no vamos a quedarnos con los brazos cruzados, vamos a hacer todas las presentaciones necesarias, para que ellos corrijan el derecho que ha torcido descaradamente este Tribunal Ad Hoc, desconociendo y arrogándose facultades que son propias del Poder Ejecutivo y Legislativo de convocar a las distintas reuniones para las mesas salariales, que hacen al ámbito judicial o a cualquier ámbito del Estado”, insiste con firmeza.