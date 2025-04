Blanc, activa dirigente del partido Frente Renovador, reflexiona sobre el actual escenario socioeconómico que enfrentan los trabajadores estatales e independientes de la provincia del Chaco.

En el comienzo de la entrevista concedida al portal de noticias www.chacoonline.com.ar, responde a la pregunta de cómo evalúa la gestión provincial: “Nosotros consideramos desde el Frente Chaco Merece Más, que esta gestión es una gestión muy pegada a la gestión nacional, o sea que el gobernador está trabajando arduamente junto con el presidente Javier Milei, no compartimos la forma en la cual que están haciendo el ajuste. En esa línea, fustiga: “el ajuste lo paga el pueblo, lo pagan los más vulnerables y han demostrado este año que llevan de gestión, año y meses, que realmente están haciendo que cada vez se haga más difícil vivir en el Chaco, con facturas de luz que han subido el 700 por ciento; con un boleto de colectivo que pasó de 75 a 1.300 pesos y también con facturas de agua que han superado los 100 mil pesos, con familias tipo. Eso es alarmante para todo el pueblo chaqueño, tanto en Resistencia como en el interior. Consideramos que el ajuste viene por los más débiles y nosotros proponemos hacer un párate y hacer una oposición fuerte para defender al pueblo justamente”.

Hace poco desde el gobierno local han anunciado el programa “Descuento Verano”. Ante esto, consultamos a Katia Blanc si esta medida soluciona el problema de fondo, a lo que responde: “No, el problema de fondo no se va a solucionar, porque han hecho una lista de subsidios drástica y fuerte. Sabemos que es una cuestión unitaria y no federal, porque terminamos pagando los impuestos y servicios mucho más de lo que se paga en la capital del país. En esa línea de análisis, Blanc considera que “es una cuestión que habla de un Estado ausente, y nosotros lo que pretendemos es que el Estado esté defendiendo al pueblo, como debe ser, para que el pueblo pueda vivir dignamente y llegar a fin de mes y es lo que no está sucediendo hoy”.

La candidata a la diputación provincial, por el Frente Chaco Merece Más, se refiere al encuentro con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa y su mirada política sobre la realidad que atraviesa el Chaco y cómo vienen trabajando.

“Nosotros con el Frente Renovador hemos tenido una semana antes del cierre de listas en el Congreso Nacional, donde Sergio Massa dio un mensaje muy contundente, que era marcar la unidad en todas las provincias que se pueda, una unidad que hace referencia justamente a la agenda del pueblo, a los temas que tenemos que defenderlo y tenemos que formar una oposición fuerte, real para entre todos”. De manera enfática sostiene la necesidad de “marcar una agenda, la de descarte, es decir, si vos estás en contra del ajuste de los jubilados, que no tienen remedio, que no tienen un salario mínimo, tenés que hacer la unidad y acompañar una oposición fuerte para poder cambiar”, plantea la postulante a la Legislatura chaqueña.

En ese sentido, Blanc enumera a los sectores afectados por la gestión provincial y nacional. “Si estás en contra de la factura de luz que se duplicó, se triplicó, se cuadruplicó, tenés que acompañar a una oposición fuerte y si estás en contra del aumento de colectivo, que no solo subió su valor, que también se ha reducido en los boletos para personas con discapacidad, como estudiantes se ha reducido la cantidad que tenían para el uso sin cargo tenemos que hacer una oposición fuerte y defender esos derechos”, insiste en sus planteos.

Pérdida del empleo

Katia Blanc menciona al empleo como uno de los puntos destacados en su agenda de propuestas de campaña, en el que están incluidos personas adultas, jóvenes y adultos mayores, jubilados que no llegan a fin de mes, y que por este motivo deben emprender.





“Con respecto al empleo, fue muy contundente Sergio Massa, en que sostenemos al trabajo como algo que dignifica al ser humano y hoy no hay trabajo formal, tenemos en Chaco nada más 30 mil personas más en búsqueda de trabajo”, fija posición sobre uno de los problemas más acuciantes de la provincia.

“El sistema de la obra pública se paralizó a nivel provincia y esto generó 12.500 puestos menos, antes teníamos 15.000 trabajadores operarios de la construcción y hoy solamente tenemos 2.500 trabajadores, entonces los índices son muy alarmantes y hoy dio el mensaje que tenemos que estar en una oposición fuerte para hacer frente al ajuste y poder darle a los ciudadanos otra opción de poder acompañarlos con un Estado presente y no con un Estado que se aleja cada vez más de las familias chaqueñas”, manifiesta Blanc.

¿Hay salida para revertir esa situación y de qué manera?

Chaco On Line pregunta a la candidata del Frente Chaco Merece Más, acerca de si se puede revertir la situación de la falta de empleo en Chaco y de qué manera, ante esto responde: “Nosotros analizamos y hay proyectos de ley acerca de nuestras propuestas, uno de los proyectos de ley que tienen que ver con el empleo justamente, el empleo cuando éramos gestión, con el empleo de la compra local, favorecer a las pymes, una cuestión de baja impositiva, a las pymes locales para que puedan emplear personas, ya que se les está haciendo muy difícil a las pymes chaqueñas, poder pagar la luz, poder pagar los alquileres y encima sostener la cantidad de empleados, que están cerrando de manera brusca. Tenemos 4 mil pymes menos en lo que va del año y tres meses de gestión del actual gobierno y realmente es una situación alarmante. Hay que hacer mucho hincapié también en el empleo joven”. Asimismo, considera que “el Estado tiene que tener una mirada hacia donde participar y ser un ente regulador, para que los jóvenes puedan asumir el primer trabajo acompañando al Estado, donde hay proyectos para generarlos con pymes chaqueñas, para que también puedan tener exenciones impositivas en caso de tomar empleo de primera mano de empleos jóvenes, ya que estamos muy parados con el empleo, porque es lo que dignifica al ser humano”, remarca Blanc.

Proyectos que serán presentados en la Legislatura chaqueña

Como medidas prioritarias Katia Blanc anticipa que presentará “proyectos que tienen que ver con poner un freno al aumento desmesurado de las tarifas de la luz, que tenga que ver con el consumo y con lo que corresponde, de lo que pueda pagar el vecino, que en muchos casos tiene un sueldo mínimo, vital y móvil y le viene entre un 60 o 7 por ciento del sueldo, entonces la idea es generar una equiparación de lo que es el pago de luz y el ingreso de cada familia. Todo eso se logra no con la quita de subsidios, sino con un Estado presente y regulador, que consideramos que es lo que no está pasando en la realidad.

¿Tienen contemplado los cortes de luz en el proyecto?

Sí está contemplado que los cortes de luz tengan un plazo de gracia, según los ingresos de cada familia, que sean de 2 o 3 meses, para que puedan generar un plan de pago, sin cortes, sobre todo en una época del año. Sabemos que en Chaco con el clima que tenemos no podemos vivir con un corte de 24 horas y en invierno pasa lo mismo, el año pasado tuvimos un invierno muy fuerte, por eso es necesario tener un plazo de aviso y de facturas, según el ingreso de cada familia”.

Reclamos de emprendedores y pymes

Comparte Blanc que mantiene contacto con emprendedores, para conocer sus inquietudes y necesidades y la propuesta que ofrece desde la Escuela de Oficios en Resistencia.

“Yo personalmente he trabajado con el sector de emprendedores mucho tiempo, también estoy con la Escuela de Oficios, de poder dar una herramienta a las personas y ahí pude charlar y conocer las distintas realidades y la realidad duele, golpea, porque hay adultos mayores, que tienen que salir a emprender, porque no llegan a fin de mes y hay jóvenes que trabajan más de media jornada y les es insuficiente, con el alquiler y el transporte público, entonces poder darles una herramienta, capacitarlos y que se puedan insertar en el mercado laboral y siempre regulado por el Estado, que es lo que sostenemos que hoy hay una ausencia muy fuerte de políticas públicas acompañando a los distintos sectores.

¿Qué tipo de cursos ofrecen en la Escuela de Oficios ?

Katia Blanc presenta la Escuela de Oficios que dirige para brindar herramientas con salida laboral y detalla qué capacitaciones se ofrece en el lugar.

“Capacitamos y la mayoría son mujeres, pero el curso está abierto tanto para mujeres como para hombres, a partir de los 16 años sin límite de edad. Estamos ofreciendo desde el mes de abril, diferentes clases, vamos a dar clases de cocina con roscas de pascuas, después confección de prendas para mascotas, colorimetría con trenzas y peinados y también el cuidado de adultos mayores, que también tiene mucha salida en el mercado laboral, para capacitarse y poder acompañarlos con todos los tips que se necesita para poder asumir su empleo. Los cupos están abiertos y las clases son gratuitas, empiezan la semana que viene. Se pueden contactar ingresando en Instagram a la cuenta de la Escuela de Oficios o en mi cuenta Katia Blanc”, precisa la candidata a llegar a la Legislatura.

Ante la proximidad de los comicios legislativos previstos para el 11 de mayo en Chaco, la postulante a la diputación provincial, Katia Blanc brinda un mensaje a los chaqueños. “Es muy importante que vayan a emitir su voto. El 11 de mayo volvemos a las urnas, y las urnas es la mayor de la democracia, donde el ciudadano puede elegir quien quiere que lo gobierne, y que sistema de gobierno va a pretender en cuanto a defensa del pueblo, para poner un fin al ajuste, que estamos teniendo hoy. El Frente Chaco Merece Más, es un frente de varios partidos políticos y agrupaciones, que tenemos como objetivo inmediato poder hacer una oposición fuerte, marcar el ajuste que es al más vulnerable y al pueblo, y poder decir basta y acompañar al pueblo, en estos ítems fundamentales, en el empleo, en la tarifa, en el tema de los salarios, en el tema de los jubilados, porque consideramos que el Estado debe estar presente, y necesitamos el acompañamiento de todos los chaqueños y chaqueñas. El 11 de mayo se vota la mitad de la Cámara de Diputados, que son las personas que realizan las leyes y nos permiten vivir y regular el sistema democrático que estamos viviendo”, finaliza.

Mónica Carolina Báez

Alejandro Vargas