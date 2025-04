Denuncian condiciones de insalubridad en el subsuelo de la Casa de Gobierno

Mujeres y hombres trabajan diariamente en condiciones de absoluta insalubridad. Ya ni siquiera cuentan con baños, la cámara séptica está rota y en el lugar hay un viejo transformador que emana líquidos y gases tóxicos. Desde hace meses el sindicato viene exponiendo la situación mediante notas, y las autoridades las ignoran por completo.

Los trabajadores del subsuelo de Casa de Gobierno expresan su “profunda indignación ante la desidia con la que el gobierno provincial ha manejado la paralización de las obras iniciadas en noviembre de 2024. Con una planificación paupérrima, los baños de varones, mujeres y discapacitados fueron clausurados sin previo aviso, dejando a empleados y ciudadanos sin acceso a instalaciones básicas. Parece que la premisa de esta gestión es que la dignidad es un lujo y la higiene un capricho”.

El sindicato interpone, por medio de sus representantes en el sector, sendos pedidos de reparaciones edilicias para que se den las condiciones mínimas de salubridad para los trabajadores, así como los usuarios de los servicios públicos que asisten a esas oficinas.

Desde marzo del 2024 se vienen presentando pedidos de limpieza y reparaciones, tanto de oficinas del subsuelo como de sanitarios. Reclamos que se vienen insistiendo ante la ausencia total de respuesta y solución. Incluso, el 29 de mayo, se ha presentado una nota “solicitando el retiro de cerradura del baño de discapacitados, ya que permanecía cerrado constantemente y sólo podía ser usado por selecto grupo de personas que accedían a la llave”.

Sin embargo, la única respuesta de las autoridades “fue tan extrema como insólita: desmantelaron los baños, tanto de mujeres como de hombres y discapacitados, privando del acceso a los mismos a todas las personas que cumplen funciones diariamente en ese espacio”.

“La situación es tan alarmante y desagradable que se tuvo que presentar un pedido de reparación de la tapa de hormigón armado de la cámara de inspección ubicada cerca del acceso del baño de hombres del subsuelo de Casa de Gobierno”, plantean desde ATE. A lo que seguidamente plantean que “esa solicitud se realizó en marzo del 2024, se reiteró en agosto y al día de hoy espera solución”.

“El director general de Mantenimiento y Servicios, Sr. Jorge Havela, ha demostrado una habilidad admirable para ignorar decenas de notas de pedido de refacción, logrando que la burocracia alcance niveles de inmovilidad dignos de una película”, se quejan desde el sindicato estatal". “No obstante, la inacción sólo parece limitarse a las reparaciones, ya que lo que sí despertaron estos reclamos fue una fuerte persecución política y sindical hacia quienes exigen condiciones laborales dignas”, exponen su malestar. Luego señalan que “la arquitecta María Alejandra Godoy (con su flamante título de ‘especialista en higiene y seguridad en el trabajo’ solventado con fondos del Estado en la gestión anterior), parece entender que su función no es garantizar condiciones salubres, sino cumplir religiosamente con las órdenes políticas del gobernador y castigar a quienes osen exigirlas. En una acción abiertamente persecutoria, resolvió la desafectación y el traslado arbitrario de un delegado de ATE en pleno receso administrativo y con una celeridad privilegiada, en una muestra clara de que este gobierno no tolera la disidencia ni el sindicalismo, violando las leyes nacionales y provinciales vigentes”, insisten en el planteo.

“Amenaza a la salud”

“Pero esta alarmante situación es en realidad todavía peor. En el subsuelo de la Casa de Gobierno persiste la presencia de un viejo transformador que emana líquidos refrigerantes y gases tóxicos, constituyendo una verdadera amenaza para la salud de las personas que circulan en el lugar”, remarcan en ATE.





“La violación de normativas de higiene y seguridad es tan flagrante como la persecución sindical. La Ley 19.587/72 de Higiene y Seguridad en el Trabajo parece no regir en el subsuelo del principal edificio del Gobierno del Chaco. En reiteradas oportunidades ATE ha presentado notas al respecto, en todos los casos sin una respuesta, incluso admitiendo públicamente la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, que ninguno de estos pedidos ha tenido respuesta”, detallan en el gremio estatal.

“Exigimos la inmediata reactivación y finalización de las obras, la restitución de los baños y la remoción del transformador contaminante. No aceptaremos que la criminalización de la protesta y la persecución gremial sean las únicas respuestas de este gobierno. La dignidad no es negociable, la seguridad no es un lujo y la salud de los trabajadores no puede quedar a merced de la incompetencia y el cinismo de quienes hoy ocupan el poder”, reclaman.