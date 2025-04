Casi un mes falta para las elecciones legislativas provinciales. En este camino electoral, el Justicialismo chaqueño no ha logrado la tan ansiada unidad. Así es que surge Primero Chaco, como herramienta alternativa que muestra a los intendentes como figura preponderante.

En esta etapa, Primero Chaco ha comenzado a transitar su recorrido electoral. El lanzamiento lo ha realizado el viernes pasado en el Sindicato de Canillitas. En ese marco, Atlanto Honcharuk, primer candidato a diputado provincial por Primero Chaco, dialoga con Chaco On Line sobre los motivos por el que se consolidan como opción.

“Primero Chaco es la única alternativa porque acá hay dirigentes que sobran, igualmente los que son jóvenes y quien les habla quiere ser el puente para la recuperación de la política salarial”, es lo primero que apunta Honcharuk. A esto, afirma que es “porque este espacio quiere gobernar el Chaco, porque hay jóvenes dirigentes que tienen mucha vocación de poder, jóvenes honrados que han trabajado a lo largo de su gestión municipal”.

Líneas más adelante, señala que “hay jóvenes que son del sector privado, profesionales del sector productivo independientes, hombres y mujeres del sector de la producción. Este espacio es el espacio del presente y futuro, para mí hubiese sido más fácil irme a mi casa , yo soy un hombre de mucha experiencia, empecé con muchos cargos, pero tengo que ayudar, ser el puente de la transformación, para que este espacio llegue a corto plazo a gobernar la provincia”.



Ante la duda que seguramente se plantea el militante: ¿Primero Chaco es peronismo?.

Honcheruk rápidamente se apura en responder:“¿quien va a dudar del peronismo de Honcheruk? Nos cerraron las puertas del partido, no nos habilitaron la adhesión de candidatos, de adueñaron del partido, hicieron una lista de unos pocos, una lista de cuatro paredes, pusieron a los amigos para repartir cargos y se olvidaron de los dirigentes emergentes, no podemos aceptar esta barbaridad que hizo el movimiento justicialista es una locura”, acusa el dirigente. Y sigue con el mismo tenor: “Capitanich es candidato testimonial, él quiere ser senador, encabeza la lista y pone a sus amigos y secretarios, porque quiere volver a digitar en el futuro en el año 2027 y nosotros no vamos a permitir. Queremos que a los gobernantes los dirija el pueblo. Hemos decidido armar este espacio político con 7 partidos de distintos sectores de la sociedad chaqueña y este nombre simboliza la recuperación, la esperanza para la gente joven del trabajo y la producción”.

Poco después, Honcheruk señala que este espacio también está pensado “hacia el 2027 para gobernar con este espacio y este antecedente para gobernar el 11 de mayo es la puerta que se les abre a muchos chaqueños que no tienen donde identificarse políticamente”.



Con la mirada en las próximas elecciones, consultamos por el diagnóstico que tienen en Primero Chaco. “Nosotros tenemos piso, pero no tenemos techo. Están preocupados porque saben que todos los días crecemos y crecemos, pero no tenemos techo. Va a ser una sorpresa con este espacio, vamos a sacar muchos votos, muchos chaqueños y chaqueñas nos van acompañar”.

Ante el momento y la realidad que duele al Chaco y a Resistencia, planteamos a Honcheruk por el ranking que nadie quiere encabezar: la pobreza ¿cómo se combate eso?

“Con trabajo y producción, Perón nos enseñó a nosotros que gobernar es crear trabajo. Tenemos un gobierno provincial que es aliado del gobierno nacional, que hasta ahora no arranca, no hay futuro ni presente en la provincia del Chaco. Está paralizada la obra pública, están paralizadas las industrias, se abrieron las importaciones, no hay una sola obra pública, pero tampoco queremos el pasado, porque sabemos lo que pasó en el pasado”.

También queda el interrogante acerca del rol que pretende ser Primero Chaco, ante esto Honcheruk señala que “Capitanich cometió muchos errores nunca hizo una autocrítica, nosotros le decimos al pueblo chaqueño que no queremos lo de antes y lo que está ahora, somos oposición en el bien de la provincia del Chaco. No nos gustan las tarifas altas, eso fue un salvajismo, no nos gusta el ajuste, ni lo que está sucediendo a nivel nacional, ni los pozos en la rutas nacionales y provinciales se tapa, es un verdadero caos”.

Alejandro Vargas

Mónica Carolina Báez