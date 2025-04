UOCRA participa con la CGT del reclamo por la situación de los jubilados. “Entendemos y conocemos que en algún momento vamos a ser jubilados, porque la marcha va a ser por paritarias libres y acompañar a los jubilados con esta lucha que están llevando. Realmente es atroz lo que están haciendo con ellos, con la falta de medicamentos caros, cuando ellos tienen sus salarios muy por debajo para poder subsistir y poder llegar a fin de mes, entonces nosotros también acompañamos esta movilización y por una paritaria libre para e1l trabajador que cuando queremos ir a luchar, pelear por la paritaria y llegamos a un acuerdo con la empresa, el gobierno intermedia y rompe todo este arreglo y conciliación que hacemos con la empresa, entonces vemos esto como muy lamentable, porque acá el único perjudicado son los trabajadores y de esa forma también nos perjudica para un futuro, no cierto para nuestra jubilación, sobre todo a aquel que tiene trabajo, te imaginás aquella persona que no puede encuentra trabajo y encuentra en la informalidad un trabajo, entonces estamos muy preocupados, porque no va más de un año y medio que venimos de esta lucha, que venimos buscando alguna alternativa, salida para comenzar a trabajar y no la estamos encontrando”.

El dirigente de la construcción también responsabiliza a Nación. “Vemos que el gobierno nacional tampoco se preocupa, cada vez nos está sacando más derechos que son derechos que se consiguen porque había una problemática, porque había algo que teníamos que intervenir, porque las leyes laborales siempre se hacen a favor del trabajador, pero también acompañando a las empresas, porque conocemos y sabemos que sin empresas no hay trabajadores, entonces sabemos que cuando hay una necesidad tenemos que acompañar y ver. Hoy, lamentablemente quieren sacar esos derechos a los trabajadores, que se lograron conseguir con lucha, con sacrificio, con sangre, hoy quieren sacarlo, que va a ser una necesidad a futuro, que vamos a tener los trabajadores nuevamente, cuando teníamos que empezar a mirar de otra forma y si teníamos que arreglar algo de las leyes tenía que ser para mejor, más protección para los trabajadores y también a las empresas, queremos que las empresas se queden y trabajen acá en la Argentina y eso no está ocurriendo, es un gravísimo grado de preocupación y empresas que se están yendo del país”, plantea el referente de UOCRA.

Reducción de beneficios de la obra social para trabajadores

La situación de los trabajadores de la construcción que se jubilan tienen que enfrentar este duro proceso."Hoy con nuestra obra social tenemos un gravísimo problema estamos sosteniendo la obra social con la parte sindical, porque realmente de otra forma no podríamos sostenerla, como lo dije en un principio los remedios más caros, los remedios oncológicos son cada vez más caros y los remedios para las personas que tienen discapacidad, porque sabemos que tienen que consumir algún remedio en especial y si no tuvieran trabajo y estuvieran en la informalidad no podrían llegar y tener esto. Hoy estamos trabajando y acompañando, pero nos cuesta un montón, cada día y cada mes es peor y tenemos menos trabajadores y la necesidad es más grande”, expone Ledesma.