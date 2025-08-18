Médicos, en operativo humanitario en El Impenetrable, denuncian violencia física de la Policía del Chaco, en Taco Pozo

Desde la asociación civil Todos por Todos en operativo sanitario y humanitario dan a conocer una denuncia a través de la red social Instagram. En ella exponen que han sido víctimas de violencia física por parte de la policía de Taco Pozo.

En la cuenta @todosportodos señalan :

“mientras nos encontrábamos realizando un operativo sanitario en la localidad de Taco Pozo, fuimos víctimas de violencia física, abuso de poder, privación ilegítima de la libertad, aprehensión y secuestro ilegítimo de bienes por parte de la policía local”.





A lo largo del video, en la transcripción de los subtítulos expresa:

“Mi nombre es Manuel Linares, soy médico en un operativo sanitario en la asociación civil Todos por Todos en Taco Pozo somos más de 58 profesionales de salud que venimos a brindar asistencia sanitaria de manera gratuita hace más de 12 años hoy lamentablemente mientras nos desplazábamos en la caravana volviendo a la ciudad de Córdoba que es nuestra ciudad de origen un vehículo particular identificado como Toyota Corola gris oscuro tenemos el número de dominio nos intercepto el conductor que luego supimos el jede de policía local se encontraba de civil y en evidente estado de ebriedad este funcionario golpeó con más de cuatro trompadas al chofer de uno de nuestros móviles uno de nuestros voluntarios alegando que íbamos en exceso de velocidad cunado él fue el que nos interceptó de una maniobra de sobrepaso excediendo la velocidad nos interceptó justamente posteriormente llegó el personal policial intentaron llevarse a uno de nuestros voluntarios gracias a que todos los vehículos de la fundación se dirigieron al lugar del siniestro rápidamente pudimos lograr que el voluntario se quede con nosotros pero los policías se llevaron a su colega y su jefe sin embrago cuando nos dirigimos a la comisaría increíblemente esta persona el jefe de la policía sale nuevamente de la comisaría aún alcoholizado ahora cambiado con su ropa de uniforme y desde ese momento comenzó de manera totalmente arbitraria secuestró vehículos de nuestro operativo a través de una orden de la fuerza sin ninguna razón y ordenó la detención que actualmente se encuentra dentro de la comisaría de una colega nuestra médica sin ninguna causa ni orden judicial a pocos nos quieren tomar la denuncia ni nos dan respuestas de nada quiero dejar en claro que se trata de un operativo humanitario y sanitario”