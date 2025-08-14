Eduardo Aguilar: “No vamos a acompañar a Milei ni a sus leyes, a la par que no vamos a acompañar al kirchnerismo”

En vistas de las próximas elecciones nacionales, el frente Vamos Chaco lleva en la cabeza de la lista de candidatos para el Senado, a Eduardo Aguilar.

Chaco On Line dialoga con el ex presidente de la Cámara de Diputados del Chaco y ex senador nacional por esta provincia, durante la presentación de la actual candidatura a la Cámara Alta del Congreso.

Unidad entre radicales y peronistas

“El radicalismo se fue dividiendo entre provincias que han confluido, por ejemplo en torno al peronismo de Córdoba y con el PRO de Chubut, el peronismo también se viene fraccionando en mil pedazos y eso expresa que no hay representación, por eso la mitad de los argentinos no fueron a votar y es lo que buscamos tratar de expresar acá, con una nueva expresión”, destacando el sentido que trata de expresar el frente Vamos Chaco.

Asimismo, Aguilar afirma: “Acá hay dirigentes, no con prontuario; acá no hay listas de candidaturas testimoniales tratando de meter parientes, a ver si entra en la Legislatura; acá no hay nadie que tenga jefes. De ninguna manera le vamos a votar ninguna facultad a ningún presidente ni a Milei ni a Schiaretti ni a Mandraque, si tenés tu idea tenés que venir a discutirla al Congreso, nosotros de ninguna manera vamos a avalar la impunidad de nadie”, sentencia. Para seguidamente señalar que ”vamos a legislar en función de los intereses del Chaco lo decimos porque ha habido experiencias que decepcionaron mucho, no esperen de nosotros después de la elección ni dentro de dos años pactos con Zdero ni con Capitanich no vamos a salir de un partido para pasar a un partido de poder como pasa en con el PRO de Buenos Aires que de un partido pasan al gobierno. Nosotros constituimos una alternativa que es nueva, humilde y que tiene muchísimas convicciones y que nos van a ver pelear para la gobernación en el 2027”.

Propuestas en materia de empleo

Al exponerle Chaco On Line, las necesidades que tiene esta provincia en materia de empleo, Aguilar expresa: “En primer lugar la Argentina necesita salir de este plan económico de tener el dólar barato ficticio en base a este endeudamiento. Ayer el Ministerio de Economía pagó tasas del 70 por ciento que no va ni la mitad de la deuda, imagínense el nivel de recesión, la bola de deuda pública que va a crear, es decir, no hay ningún posibilidad de que pueda salir el empleo productivo y de trabajo, para eso tenés que dar con el conjunto de las fuerzas políticas con confrontación es imposible generar confianza para crear inversiones que sin esto no hay empleo”.

Adhesiones de peronistas, radicales y simpatizantes del PJ

El candidato a senador por el frente Vamos Chaco afirma que “existe adhesiones de toda la provincia, hay gente que no se siente representada. Se han eliminado las PASOs, las elecciones internas y el gobernador colaboró con eso presentando el proyecto para eliminar las PASOs, con dirigentes mezquinos no hay participación interna entonces los partidos se van dividiendo, este es un punto central, pasan al radicalismo, creo yo por esto que decía, votar a la Libertad Avanza no representa al radicalismo de la provincia, votar a los dirigentes que fueron los mismo desde hace varias décadas, que están jugando candidaturas testimoniales y que es sabido que dirigentes acusados de corrupción no representan a nadie”.