Capitanich y Dolce encabezan las candidaturas nacionales de Fuerza Patria en Chaco

Fuerza Patria Chaco anuncia este sábado, los candidatos nacionales, en el ámbito del Congreso Provincial del Partido Justicialista provincial. La lista de postulantes a un lugar en la Cámara Alta del Congreso Nacional está encabezada por Jorge Capitanich, acompañado por Magda Ayala; el diputado provincial Rodrigo Ocampo y la especialista en educación, María Laura Zacarías.







Mientras que la nómina de candidatos a la Cámara Baja tiene al frente a Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas; acompañado por la dirigente de la juventud Julieta Campo; el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García; y la ex concejal saenzpeñense, Luisina Lita.









En el eje central de su discurso, Capitanich expresa:

“A la gente que se pregunta ‘para qué voy a ir a votar si en la política son todos iguales’ hay que responderles categóricamente que no es así, que no todos somos lo mismo".

En otro párrafo de sus expresiones, dispara: "No es lo mismo aumentar las tarifas que se tornan impagables que no aumentarlas; no es lo mismo hacer obra pública que dejar que se rompan las rutas; no es lo mismo hacer viviendas que no hacerlas; no es lo mismo garantizar insumos en hospitales que dejar de lado la atención médica; no es lo mismo generar trabajo que miles de hermanos se queden en la calle”, ratifica.