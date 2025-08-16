En NBCh24 Online Banking se pueden realizar todas las operaciones desde la APP y la web. Además, con Tuya se puede aprovechar la promoción Día de las Infancias para comprar en 4 cuotas sin interés y 10% de reintegro.
Capitanich y Dolce encabezan las candidaturas nacionales de Fuerza Patria en Chaco
Fuerza Patria Chaco anuncia este sábado, los candidatos nacionales, en el ámbito del Congreso Provincial del Partido Justicialista provincial. La lista de postulantes a un lugar en la Cámara Alta del Congreso Nacional está encabezada por Jorge Capitanich, acompañado por Magda Ayala; el diputado provincial Rodrigo Ocampo y la especialista en educación, María Laura Zacarías.
Mientras que la nómina de candidatos a la Cámara Baja tiene al frente a Sergio Dolce, intendente de Las Garcitas; acompañado por la dirigente de la juventud Julieta Campo; el jefe comunal de Machagai, Juan Manuel “Juanchi” García; y la ex concejal saenzpeñense, Luisina Lita.
En el eje central de su discurso, Capitanich expresa:
“A la gente que se pregunta ‘para qué voy a ir a votar si en la política son todos iguales’ hay que responderles categóricamente que no es así, que no todos somos lo mismo".
En otro párrafo de sus expresiones, dispara: "No es lo mismo aumentar las tarifas que se tornan impagables que no aumentarlas; no es lo mismo hacer obra pública que dejar que se rompan las rutas; no es lo mismo hacer viviendas que no hacerlas; no es lo mismo garantizar insumos en hospitales que dejar de lado la atención médica; no es lo mismo generar trabajo que miles de hermanos se queden en la calle”, ratifica.
Eduardo Aguilar: “Constituimos una alternativa que es nueva, humilde y que tiene muchísimas convicciones"
El candidato a senador por el frente Vamos Chaco, Eduardo Aguilar en declaraciones a Chaco On Line, expresa: “constituimos una alternativa que es nueva, humilde y que tiene muchísimas convicciones y que nos van a ver pelear para la gobernación en el 2027”.
Destacan interés turístico de la travesía "3 Ríos por una Aventura 2025"
El Instituto de Turismo del Chaco entrega la Declaración de Interés Turístico a la 33ª edición de “3 Ríos por una Aventura 2025”. Esta actividad se llevará a cabo a partir del 30 de agosto al 14 de septiembre.
Legisladores provinciales de la comisión de Hacienda reciben a integrantes de los gremios legislativos AGUEL y NAGPEL.
La campaña Tus Derechos, Mis Derechos promueve la cartera de Desarrollo Social provincial para celebrar el mes de las Infancias Con el juego como eje transversal, desarrollará actividades de forma itinerante, en forma simultánea y en varias localidades.
"La intolerancia y amedrentamiento ponen en riesgo la libertad de expresión", alerta el Sindicato de Prensa del Chaco
El Sindicato de Prensa de Chaco alerta que “ponen en riesgo la libertad de expresión” Lo atribuye a “la intolerancia y amedrentamiento”.