Destacan interés turístico de la travesía "3 Ríos por una Aventura 2025"

La travesía, organizada por el Club Yapú Guazú, recorre los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay, mostrando al país y al mundo la belleza natural y cultural de las localidades ribereñas. Considerada la más extensa del mundo en su modalidad, abarca más de 600 kilómetros en kayak durante 15 días, divididos en tres etapas: ecológica, deportiva e histórica, que se realizan ininterrumpidamente desde 1990.

Para esta edición se espera la participación de 40 aventureros provenientes de distintas provincias y países como Uruguay y España, que vivirán una experiencia única en contacto con la naturaleza. “Este es un evento que trasciende lo deportivo: nos permite recibir visitantes de distintos puntos del país y del mundo, mostrar nuestros ríos y sus atractivos, y generar un impacto positivo en la economía de las comunidades”, resalta la presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli.



La edición 2025 tendrá un homenaje especial a “Joma” Mauricio Brazanovich Mogoruza, quien fuera tesorero y capitán de la travesía, recordado por su compromiso y pasión por esta aventura náutica.

Los interesados pueden inscribirse al 3625-293967 y participar de cualquiera de los tramos programados, adaptando la experiencia a sus tiempos y preferencias.