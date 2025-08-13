Legisladores provinciales de la comisión de Hacienda reciben a integrantes de los gremios legislativos AGUEL y NAGPEL.
Destacan interés turístico de la travesía "3 Ríos por una Aventura 2025"
El Instituto de Turismo del Chaco entrega la Declaración de Interés Turístico a la 33ª edición de “3 Ríos por una Aventura 2025”. Esta actividad se llevará a cabo a partir del 30 de agosto al 14 de septiembre.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
La travesía, organizada por el Club Yapú Guazú, recorre los ríos Bermejo, Paraná y Paraguay, mostrando al país y al mundo la belleza natural y cultural de las localidades ribereñas. Considerada la más extensa del mundo en su modalidad, abarca más de 600 kilómetros en kayak durante 15 días, divididos en tres etapas: ecológica, deportiva e histórica, que se realizan ininterrumpidamente desde 1990.
Para esta edición se espera la participación de 40 aventureros provenientes de distintas provincias y países como Uruguay y España, que vivirán una experiencia única en contacto con la naturaleza. “Este es un evento que trasciende lo deportivo: nos permite recibir visitantes de distintos puntos del país y del mundo, mostrar nuestros ríos y sus atractivos, y generar un impacto positivo en la economía de las comunidades”, resalta la presidenta del Instituto de Turismo del Chaco, Verónica Mazzaroli.
La edición 2025 tendrá un homenaje especial a “Joma” Mauricio Brazanovich Mogoruza, quien fuera tesorero y capitán de la travesía, recordado por su compromiso y pasión por esta aventura náutica.
Los interesados pueden inscribirse al 3625-293967 y participar de cualquiera de los tramos programados, adaptando la experiencia a sus tiempos y preferencias.
La campaña Tus Derechos, Mis Derechos promueve la cartera de Desarrollo Social provincial para celebrar el mes de las Infancias Con el juego como eje transversal, desarrollará actividades de forma itinerante, en forma simultánea y en varias localidades.
"La intolerancia y amedrentamiento ponen en riesgo la libertad de expresión", alerta el Sindicato de Prensa del Chaco
El Sindicato de Prensa de Chaco alerta que “ponen en riesgo la libertad de expresión” Lo atribuye a “la intolerancia y amedrentamiento”.
La legisladora provincial Mariela Quirós vuelve a solicitar el tratamiento urgente de la conocida como Ley de góndolas chaqueña. Promueve la exhibición de productos en supermercados, impulsando el acceso de pequeñas y medianas empresas.
Encabezado por el Partido Justicialista, presentan la coalición electoral Fuerza Patria. Con la premisa de hacer frente a las políticas que impulsan Javier Milei y La Libertad Avanza.
Aptasch está en estado de alerta, promoviendo asambleas y organizando acciones de visibilización. Advierte sobre la grave crisis en Salud Pública remarcando la pérdida del poder de compra del salario.