La Cámara de Comercio y Unicobros suscriben acuerdo para fortalecer desarrollo de Pymes

El secretario general de la Nueva Agrupación del Personal de Empleados Legislativos (Nagpel), Hugo Coria expone un proyecto de Ley de Equiparación Salarial a los diputados que integran la comisión de Hacienda y Presupuesto. Subraya las diferencias salariales que existen entre el Poder Ejecutivo y Legislativo; a la vez, pide se respete la ley y se nivelen los salarios.
En las instalaciones del Nuevo Banco del Chaco (NBCh), Unicobros y la Cámara de a, Industria y Producción de Resistencia han firmado un Convenio Marco de Alianza Estratégica Comercial con el objetivo de poner a disposición de las Pymes de Resistencia Chaco herramientas diferenciales (costo financiero, promociones tarjeta Tuya), o promociones y beneficios que fortalezcan el desarrollo comercial para elevar el consumo local, también promover y comercializar Unicobros entre los miembros y contactos de la Cámara.
La alianza busca fortalecer la presencia de "Unicobros" en el mercado regional apoyando su crecimiento desde las primeras instancias, aprovechando la red de contactos y la capacidad de promoción de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia.
El convenio establece compromisos mutuos entre Unicobros y la Cámara para la promoción, capacitación e identificación de oportunidades comerciales para el producto.
Gustavo Javier Mourazos, presidente de Unicobros, expresó: "Estamos muy satisfechos de establecer esta alianza con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, lo que nos permitirá ampliar nuestro alcance y ofrecer 'Unicobros' a un mayor número de clientes en la región".
Por su parte, Walter Daniel Bistman, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, resalta: "Esta alianza estratégica es un paso importante para fomentar el desarrollo comercial y la innovación en nuestra región, apoyando a las empresas locales y promoviendo productos de calidad como 'Unicobros'".
El convenio tiene una evaluación de resultados, nuevas propuestas comerciales cada (6) seis meses y podrá ser renovado tácitamente por acuerdo mutuo entre las partes.
Aptasch manifiesta repudio a los vetos de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario. Convoca a una concentración el miércoles 17, a las 18 horas, en el hospital Pediátrico de Resistencia, para unirse a la marcha multisectorial.
Schneider: “Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador”
La vicegobernadora y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Silvana Schneider encabeza la recorrida que llevan candidatos a senadores y diputados por este sector en Puerto Tirol. Acusa que “Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador”, asevera.
Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.
Comienza el Mes de la Juventud
Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.
Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene ante presunto mal accionar policial
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco plantea un presunto accionar desproporcionado contra una persona con discapacidad. Solicita a las autoridades competentes que dispongan las investigaciones correspondientes.