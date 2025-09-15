La Cámara de Comercio y Unicobros suscriben acuerdo para fortalecer desarrollo de Pymes

Unicobros y la Cámara de Comercio de Resistencia rubrican un acuerdo de alianza estratégica comercial. Apunta a ofrecer a las pymes de Resistencia promociones que fortalezcan el desarrollo comercial.

Acuerdo Cámara de Comercio- Unicobros

En las instalaciones del Nuevo Banco del Chaco (NBCh), Unicobros y la Cámara de  a, Industria y Producción de Resistencia han firmado un Convenio Marco de Alianza Estratégica Comercial con el objetivo de poner a disposición de las Pymes de Resistencia Chaco herramientas diferenciales (costo financiero, promociones tarjeta Tuya), o promociones y beneficios que fortalezcan el desarrollo comercial para elevar el consumo local, también promover y comercializar Unicobros entre los miembros y contactos de la Cámara.

La alianza busca fortalecer la presencia de "Unicobros" en el mercado regional apoyando su crecimiento desde las primeras instancias, aprovechando la red de contactos y la capacidad de promoción de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. 

El convenio establece compromisos mutuos entre Unicobros y la Cámara para la promoción, capacitación e identificación de oportunidades comerciales para el producto.

Gustavo Javier Mourazos, presidente de Unicobros, expresó: "Estamos muy satisfechos de establecer esta alianza con la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, lo que nos permitirá ampliar nuestro alcance y ofrecer 'Unicobros' a un mayor número de clientes en la región".

 

 

Por su parte, Walter Daniel Bistman, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia, resalta: "Esta alianza estratégica es un paso importante para fomentar el desarrollo comercial y la innovación en nuestra región, apoyando a las empresas locales y promoviendo productos de calidad como 'Unicobros'".

El convenio tiene una evaluación de resultados, nuevas propuestas comerciales cada (6) seis meses y podrá ser renovado tácitamente por acuerdo mutuo entre las partes.

