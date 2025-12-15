"Las escuelas no están autorizadas  a exigir el pago de cooperadoras escolares", aseveran desde el Ministerio de Educación chaqueño

Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.
Las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia y Sáenz Peña anuncian que se prorrogan la exhibición de las Listas Provisorias prorrogan. Es debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso.
Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En la asamblea general ordinaria de la institución se define la renovación parcial del Consejo Directivo.