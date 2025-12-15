"Las escuelas no están autorizadas  a exigir el pago de cooperadoras escolares", aseveran desde el Ministerio de Educación chaqueño

La cartera educativa chaqueña señala que las escuelas no están autorizadas  a exigir el pago de cooperadoras escolares para inscribir a los estudiantes. La ministra Sofía Naidenoff señala que varios tutores le han comentado que en algunas instituciones los valores de las cooperadoras son excesivos.

El Ministerio de Educación del Chaco aclara a la comunidad educativa que las escuelas no están autorizadas a exigir el pago de cooperadoras escolares como condición para inscribir a los estudiantes. 

 

“El aporte a la cooperadora constituye una contribución voluntaria de las familias y no puede considerarse un arancel obligatorio”, confirma la cartera educativa provincial.

En tal sentido, la ministra de Educación, Sofía Naidenoff, reafirma que el pago de cooperadora es una contribución voluntaria, señalando que: “varios tutores me comentaron que en algunas instituciones los valores de las cooperadoras son excesivos ahora para las inscripciones para el año que viene, eso desde el ministerio no lo permitimos”. “El sentido de colaborar con la escuela lo tenemos todos, y si el padre puede bienvenido sea, pero no debe ser una condición para que su hijo pueda asistir a la escuela".


Por lo que desde el Ministerio de Educación se solicita a madres, padres y tutores que informen cualquier situación en la que se condicione la inscripción al pago de cooperadora. Para ello, se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected],  de la Dirección de Inclusión Educativa.

 


En esa misma línea, la cartera educativa alerta  que “negar una vacante por falta de pago de cooperadora constituye una falta grave. Las instituciones que incurran en esta práctica serán pasibles de sanciones y su personal directivo deberá afrontar las medidas administrativas y legales que correspondan”, sentencia.

