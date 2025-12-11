En marcha operativo de control y prevención para las Fiestas de Fin de Año

En la ciudad de Resistencia, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, en representación del Gobierno provincial, pone en marcha el operativo especial de control y prevención para las fiestas de fin de año y la temporada de verano. Participan del acto, el secretario de Gobierno municipal, Emilio Varisco; el director de Tránsito, Darío Sardi; el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva; y el director del CEAC, comisario general Cristian Durand.

Durante la presentación, el ministro resalta el trabajo articulado con la Municipalidad de Resistencia, y subraya el compromiso conjunto para “sostener el orden, fortalecer los controles y mejorar la convivencia ciudadana” en la capital chaqueña. También remarca que el operativo es parte de un esquema coordinado entre el Gobierno provincial, los municipios y la Policía del Chaco, el cual se replicará en distintas localidades del interior.

El operativo tendrá como eje central el control estricto de los locales de venta de pirotecnia, garantizando que la comercialización se realice únicamente en comercios habilitados y bajo la normativa vigente.

Además, se ejecutarán acciones de control y fiscalización que incluyen:

-Verificación y clausura de establecimientos no habilitados.

-Control de ruidos molestos.

-Revisión de documentación de motocicletas y vehículos.

-Operativos preventivos para reducir maniobras peligrosas y siniestros viales.





El ministro Matkovich reafirma la política de orden y control del Gobierno provincial.

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno del Chaco, reforzará las acciones de prevención y seguridad para brindar tranquilidad a la comunidad. Este operativo en Resistencia se complementará con el Lanzamiento de operativo de Fin de Año, que contará también con participación de fuerzas federales y se desplegará en toda la provincia.