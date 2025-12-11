En marcha operativo de control y prevención para las Fiestas de Fin de Año

El diputado provincial Nicolás Slimel, titular de la bancada Justicialista critica el proyecto de emisión de bonos por 300 mil millones de pesos por el fuerte endeudamiento. Cuestiona la falta de documentación técnica, proyecciones y criterios de aplicación de los bonos.
El Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia lanzan el operativo de control y prevención para las fiestas de fin de año. Contará con personal de la Policía del Chaco y sus divisiones especializadas —Policía Caminera, Bomberos, Canes, COE— en articulación con las áreas municipales de Tránsito, Seguridad Vial, Control e Higiene.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
En la ciudad de Resistencia, el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich, en representación del Gobierno provincial, pone en marcha el operativo especial de control y prevención para las fiestas de fin de año y la temporada de verano. Participan del acto, el secretario de Gobierno municipal, Emilio Varisco; el director de Tránsito, Darío Sardi; el subjefe de la Policía del Chaco, comisario general Manuel Silva; y el director del CEAC, comisario general Cristian Durand.
Durante la presentación, el ministro resalta el trabajo articulado con la Municipalidad de Resistencia, y subraya el compromiso conjunto para “sostener el orden, fortalecer los controles y mejorar la convivencia ciudadana” en la capital chaqueña. También remarca que el operativo es parte de un esquema coordinado entre el Gobierno provincial, los municipios y la Policía del Chaco, el cual se replicará en distintas localidades del interior.
El operativo tendrá como eje central el control estricto de los locales de venta de pirotecnia, garantizando que la comercialización se realice únicamente en comercios habilitados y bajo la normativa vigente.
Además, se ejecutarán acciones de control y fiscalización que incluyen:
-Verificación y clausura de establecimientos no habilitados.
-Control de ruidos molestos.
-Revisión de documentación de motocicletas y vehículos.
-Operativos preventivos para reducir maniobras peligrosas y siniestros viales.
El ministro Matkovich reafirma la política de orden y control del Gobierno provincial.
En el marco de las celebraciones de fin de año, el Gobierno del Chaco, reforzará las acciones de prevención y seguridad para brindar tranquilidad a la comunidad. Este operativo en Resistencia se complementará con el Lanzamiento de operativo de Fin de Año, que contará también con participación de fuerzas federales y se desplegará en toda la provincia.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco realiza las elecciones de renovación de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Con lista única, ratifica la conducción de Sebastián Acosta.
Julio Ferro jura como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y Diego Gutiérrez, asume funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano.
El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).
