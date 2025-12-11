El diputado provincial Nicolás Slimel, titular de la bancada Justicialista critica el proyecto de emisión de bonos por 300 mil millones de pesos por el fuerte endeudamiento. Cuestiona la falta de documentación técnica, proyecciones y criterios de aplicación de los bonos.
Ferro y Gutiérrez asumen como ministros provinciales
Julio Ferro jura como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y Diego Gutiérrez, asume funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
El gobernador Leandro Zdero toma juramento, esta mañana en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, a Julio Ferro, quien asume como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y a Diego Gutiérrez, quien queda a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.
El nuevo ministro de Gobierno, Julio Ferro señala que “es un desafío enorme donde buscará profundizar el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Trabajo, con la intención de consolidar cercanía con la gente”.
“Pertenezco al proyecto político que tiene el gobernador y por lo tanto estoy a disposición siempre con la responsabilidad de trabajar para el pueblo de la provincia”, subraya.
El flamante ministro anticipa que el próximo paso es reunirse con los subsecretarios para continuar planificando las acciones de manera inmediata, organizar y gestionar. “Lo mas urgente es continuar con el proceso de digitalización que se está encarando en todo lo que sea materia de registro civil en la provincia, de modernizar el sistema, acercar a la gente y seguir en esta línea de modernización, trabajando codo a codo con la Subsecretaría de Modernización de la provincia y avanzar en la implementación de las actas digitales”, apunta.
Mientras, Gutiérrez subraya que su gestionar será “una continuidad a lo que se vino realizando”. “El gobernador asumió con el 76 por ciento de pobres, se trabajó muchísimo estos dos años para sacar a los intermediarios y a mí me queda profundizar esas acciones”, dijo. “Los cargos son circunstanciales, formamos parte de un equipo del gobernador que es quien lidera todo este proceso”, acota.
En cuanto a lo próximo, adelanta que hará base con sectores articulados, con un fuerte control y presencia en territorio. “Vamos a seguir trabajando articulados sin miramientos ni distinciones políticas, porque lo que nos importa son los ciudadanos, vamos a hacer base en el trabajo articulado con el Iprodich, Idach y todos los sectores más vulnerables que tiene la provincia porque necesitamos que la asistencia alimentaria llegue a quienes lo necesitan y eso se logra con un fuerte control y mucha presencia en territorio”, finaliza.
El Sindicato de Trabajadores de Prensa del Chaco realiza las elecciones de renovación de la Comisión Directiva; Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Con lista única, ratifica la conducción de Sebastián Acosta.
En marcha operativo de control y prevención para las Fiestas de Fin de Año
El Gobierno provincial y la Municipalidad de Resistencia lanzan el operativo de control y prevención para las fiestas de fin de año. Contará con personal de la Policía del Chaco y sus divisiones especializadas —Policía Caminera, Bomberos, Canes, COE— en articulación con las áreas municipales de Tránsito, Seguridad Vial, Control e Higiene.
El secretario general de la Nueva Asociación Gremial del Personal Legislativo Hugo Coria, lamenta la falta de convocatoria al diálogo, por parte de la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco. Insiste en una convocatoria al sector de los trabajadores para poder llevar tranquilidad económica a los legislativos.
En el gobierno provincial, asumirán este jueves como funcionarios Julio Ferro y Diego Gutiérrez. Serán los nuevos ministros de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y de Desarrollo Humano.
Motomandados alertan por la inconstitucionalidad del nuevo régimen para repartidores de plataformas
Desde el sector de motomandados alertan sobre el régimen especial para los repartidores de plataforma. Alertan que revela una clara intención de flexibilizar la normativa laboral formal, pero, “en los términos en que está planteada, supone un riesgo grave de violar derechos constitucionales y laborales fundamentales”.
La Cámara de Diputados del Chaco se reúne en sesión extraordinaria convocada por el gobernador Leandro Zdero. El recinto se convierte en escenario de definiciones políticas y económicas: los legisladores abren el debate sobre la emisión de Bonos de Consolidación 2025 y la modificación de la Ley Nº 1115-T de administración portuaria.
La venta de insumos para la construcción registra una baja del 7,11% mensual desestacionalizada
En noviembre, el Índice Construya, que mide volúmenes vendidos de productos para la construcción al sector privado presenta una caída del 7,11% mensual desestacionalizada. Mientras que está 5,5% por debajo del nivel interanual.
Están habilitadas las piletas del complejo deportivo Jaime Zapata para la temporada de verano ’25/’26. Las actividades acuáticas están destinadas a toda persona que requiera una actividad específica: (rehabilitación, patologías diversas, aquagym, escuela de natación para jóvenes y adultos).
