Ferro y Gutiérrez asumen como ministros provinciales

Julio Ferro jura como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, y Diego Gutiérrez, asume funciones en el Ministerio de Desarrollo Humano.

Julio Ferro y Diegp Gutiérrez

El gobernador Leandro Zdero toma juramento, esta mañana en el salón de Acuerdos de Casa de Gobierno, a Julio Ferro, quien asume como ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos y a Diego Gutiérrez, quien queda a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano.

 

 

El nuevo ministro de Gobierno, Julio Ferro señala que “es un desafío enorme donde buscará profundizar el trabajo que se viene haciendo en el Ministerio de Trabajo, con la intención de consolidar cercanía con la gente”.

 

 

“Pertenezco al proyecto político que tiene el gobernador y por lo tanto estoy a disposición siempre con la responsabilidad de trabajar para el pueblo de la provincia”, subraya.

El flamante ministro anticipa que el próximo paso es reunirse con los subsecretarios para continuar planificando las acciones de manera inmediata, organizar y gestionar. “Lo mas urgente es continuar con el proceso de digitalización que se está encarando en todo lo que sea materia de registro civil en la provincia, de modernizar el sistema, acercar a la gente y seguir en esta línea de modernización, trabajando codo a codo con la Subsecretaría de Modernización de la provincia y avanzar en la implementación de las actas digitales”, apunta. 

 

 

Mientras, Gutiérrez subraya que su gestionar será “una continuidad a lo que se vino realizando”. “El gobernador asumió con el 76 por ciento de pobres, se trabajó muchísimo estos dos años para sacar a los intermediarios y a mí me queda profundizar esas acciones”, dijo. “Los cargos son circunstanciales, formamos parte de un equipo del gobernador que es quien lidera todo este proceso”, acota. 

En cuanto a lo próximo, adelanta que hará base con sectores articulados, con un fuerte control y presencia en territorio. “Vamos a seguir trabajando articulados sin miramientos ni distinciones políticas, porque lo que nos importa son los ciudadanos, vamos a hacer base en el trabajo articulado con el Iprodich, Idach y todos los sectores más vulnerables que tiene la provincia porque necesitamos que la asistencia alimentaria llegue a quienes lo necesitan y eso se logra con un fuerte control y mucha presencia en territorio”, finaliza.

