Debaten en la Legislatura sobre el uso del cannabis y cáñamo industrial

En el salón Auditorio "Nilda Telma Farré de Vaernet", se realiza la reunión extraordinaria de la comisión de Desarrollo Humano y Salud, encabezada por la diputada provincial Paola Benítez, quien es acompañada por sus pares, Rodrigo Ocampo, Juan José Bergia, Juan Carlos Ayala, Analía Flores, Pía Chiacchio Cavana, Ernesto Blasco, Mariela Quirós, Tere Cubells, Zulema Wannesson y Laura Bisonni. Allí, escuchan a diferentes organizaciones que se refieren al uso de cánnabis y cáñamo industrial.

La presidenta de la comisión de Legislación General, Zulema Wannesson, señala que le interesa aprender sobre los sistemas de trazabilidad y producción y la cadena de comercialización. En tanto, su par, Analía Flores celebra la habilitación de los espacios de escucha: “Es una problemática social sobre la que hay que legislar y dar respuesta al sector. Aquello que estuvo invisibilizado o estigmatizado, nosotros debemos asumir una postura frente a esto”.

El presidente de la comisión de Industria, diputado provincial Juan José Bergia, quien ha sido uno de los que presentara un proyecto al respecto dice que “el objetivo es darle una regulación y darle una salida real a tanta gente ya que los necesitan muchas familias y trabajadores”. Su par, Chiacchio Cavana, resalta la apertura del diálogo de los distintos bloques políticos y subraya que el desafío es unificar los seis proyectos de ley que hay para regular el cannabis medicinal. “El Chaco tiene una enorme potencialidad, contamos con laboratorio propio y universidades públicas que pueden ayudar en este proceso de investigación”, apunta.



El diputado Blasco remarca que “es importante escuchar para legislar con responsabilidad”, en la misma línea coinciden sus pares, Laura Bisonni y Juan Carlos Ayala. En tanto, Ocampo, manifiesta que las demandas de la sociedad son las que definen el rumbo.



En este contexto participan distintas organizaciones. A cargo de Tobías Brogini de la fundación Chaco Cultiva y su equipo médico dan un marco de Salud y Legal. En cuanto al eje de Viabilidad Técnica y Productiva, hablan los profesionales del INTI, Renzo Braslavsky y el doctor Mario Delfino.



Además, explican en profundidad sobre la temática del cannabis y el cáñamo, la representante Bettiana Melar de la fundación Marehua; de Gestión y Derechos Constitucionales, Maximiliano Carlinis y la cooperativa Aguará.