Ratifican conducción de Acosta en Prensa

El Sindicato de Trabajadores de Prensa de la Provincia da a conocer que este martes 9 de diciembre se han llevado a cabo las elecciones para la renovación de la Comisión Directiva, la Comisión Revisora de Cuentas y los delegados a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), en su sede de calle López y Planes 862.

Con una lista única (“Celeste y Blanca” N° 1), integrada por trabajadores y trabajadoras de distintos medios de comunicación, la nueva Comisión Directiva, encabezada por Sebastián Acosta como secretario general y Miguel Ángel Romero como secretario adjunto, está compuesta también por Matías Manuel Mujica como secretario gremial, Roberto Satina como secretario de Organización, María Gabriela Pellegrini en la Secretaría de Prensa, Claudia Viviana Araujo en Administración y Actas, Juan Carlos González como tesorero, Eliana Coronel en Acción Social y María Elena Romero como secretaria de Derechos Humanos, además de vocales titulares y suplentes, así como los delegados a FATPREN.

La nueva Comisión Directiva agradece “profundamente a los compañeros y compañeras que ratificaron con su voto a la nueva conducción”, e insta a los y las trabajadoras de prensa de la provincia “a no dejarse ganar por la desesperanza y la apatía”.

“En una crisis tan profunda como la actual, donde los salarios no alcanzan ni remotamente el costo de la canasta básica de alimentos, con una precarización cada vez mayor y el cierre de fuentes de trabajo, debemos permanecer unidos y solidarios con todos los sectores del mundo laboral que, sin poder de reacción, vemos cómo día a día nos van quitando derechos en favor de los grupos concentrados de poder”, plantea la ratificada conducción en el Sindicato de Prensa chaqueño.

“A todos los trabajadores y trabajadoras de prensa —registrados y no registrados, independientes o monotributistas, y de los nuevos formatos de comunicación— les decimos que las puertas del sindicato están abiertas. La mancomunión y la diversidad de ideas siempre enriquecen y fortalecen a la organización”, alienta.

“Sólo en unión y solidaridad entre nosotros podremos encontrar una salida a este callejón al que nos empujan. Sabemos que hay que modernizar muchos convenios colectivos, porque en comunicación el salto tecnológico fue enorme en los últimos años, pero la brutalidad con la que pretenden llevar adelante la tan mentada reforma laboral dista muchísimo de ser un beneficio para los trabajadores. Su único objetivo es la esclavitud misma”, alerta sobre los nuevos tiempos que vendrán para los trabajadores.