ATE inicia conversaciones con el Gobierno provincial

Este miércoles 10 de septiembre, el secretario general de ATE Chaco, Isaac Chaparro, se reúne en Casa de Gobierno con la subsecretaria de Coordinación Presupuestaria, Claudia Romero. Están presentes también delegados sindicales de la Subsecretaría de Energía, ente dependiente del Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos.

El encuentro ha tenido como finalidad avanzar en la resolución de distintas demandas de los trabajadores del mencionado sector, afiliados a ATE Chaco. En la ocasión, se han planteado las distintas problemáticas, que repercuten en los modos y condiciones del trabajo desarrollado, y Romero se compromete a transmitir los pedidos por los canales pertinentes para impulsar un acuerdo.

"Lo consideramos el comienzo de un camino de diálogo, y abogamos para que sigamos trabajando en este sentido. Son reclamos que se vienen reiterando desde hace un tiempo, y por eso destacamos que haya abierto esta oportunidad para elevar el planteo y orientarnos hacia una solución para las y los trabajadores del sector", expresa Chaparro.