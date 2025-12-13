Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En la asamblea general ordinaria de la institución se define la renovación parcial del Consejo Directivo.
Juan Martín Alfonso preside la Cámara de Comercio de Resistencia
Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En la asamblea general ordinaria de la institución se define la renovación parcial del Consejo Directivo.Actualidad - CiudadChaco On Line
La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia realiza este jueves su asamblea general ordinaria, instancia en la que se renueva parcialmente el Consejo Directivo y en la que Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la institución.
Alfonso, licenciado en Marketing y titular de la empresa Aluminios Kratos —pyme de la industria metalúrgica con 20 años de trayectoria en la fabricación de aberturas de aluminio, sistemas vidriados, herrería y automatización de portones—, tiene 29 años y un amplio recorrido en el sector empresario. Referente por la provincia del Chaco en la Mesa Nacional de CAME Joven y se desempeña como vocal de la Cámara de Comercio de Resistencia hasta la fecha.
Durante el acto, el presidente saliente Walter Bistman hace entrega formal del cargo y expresa su agradecimiento por la confianza recibida durante su gestión. “Estamos muy contentos porque dejamos una Cámara ordenada y sólida, donde se vio reflejado el trabajo permanente y colectivo de todo el equipo. Logramos un funcionamiento articulado entre las distintas secretarías, con acciones coordinadas junto al sector público y privado. Eso nos llena de satisfacción, siempre con el foco puesto en los intereses de nuestros socios, el comercio de Resistencia”, afirma.
A continuación, Alfonso resalta: “Asumir este cargo es un honor y una enorme responsabilidad. Nuestro desafío es continuar aprendiendo de los dirigentes con más trayectoria y llevar adelante una gestión innovadora y comprometida”.
Ejes de gestión y continuidad de acciones
También resalta que las acciones previstas darán continuidad a las políticas de períodos anteriores: Black Friday, promociones con tarjetas, La Noche de las Peatonales —cuyo debut es un gran éxito—, además del trabajo gremial en defensa de los comerciantes de la ciudad.
Alfonso anticipa que la institución fortalecerá su oferta de capacitaciones para empresarios y equipos de trabajo; impulsará nuevas estrategias financieras, responsabilidad social empresaria, marketing digital y uso de la inteligencia artificial para pymes; continuará incorporando nuevos asociados; promoverá el trabajo conjunto y el surgimiento de ideas innovadoras; y potenciará la articulación con entidades nacionales y provinciales como CAME, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Económica del Chaco (Fechaco).
Aprobación de Memoria y Balance
Durante la asamblea también se aprueba la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, que reflejan la situación económico-financiera de la institución y las gestiones realizadas en el último período.
Autoridades presentes
El encuentro contó con la presencia de representantes de Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de Comercio de la provincia, Nicolas Serrano, Roque Morales y Melisa Vañek; el secretario general de Fechaco, Ernesto Scaglia; el representante de CAC, Martín Giménez; además de importante participación de socios, asesores y miembros del Consejo Directivo de la entidad.
Las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia y Sáenz Peña anuncian que se prorrogan la exhibición de las Listas Provisorias prorrogan. Es debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso.
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.
La Cámara de Apelaciones revoca las medidas cautelares dictadas a favor de la fundación Valdocco
La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hace lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco. Revoca las dos medidas cautelares que habían sido dictadas en primera instancia a favor de la fundación Valdocco.
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
Motomandados reclaman ampliación de las ordenanzas al transporte de aplicaciones
La Cooperativa de Motomandados manifiesta malestar por la reciente iniciativa que apunta a regular el servicio de plataformas de transporte. Reclama falta de ejecución y ampliación de las ordenanzas a las plataformas digitales
La Cámara de Comercio de Resistencia reúne a comerciantes del microcentro para acordar detalles en la organización de “La Noche de las Peatonales”. Habrá muestra de arte; música en vivo; gastronomía regional; exhibición de autos clásicos y los negocios tendrán apertura extendida.
Estiman baja presión de agua
Este jueves 27, equipos de Sameep intervendrán en la reparación de un tramo del Acueducto Carpincho Macho, tras detectarse la rotura de un caño de 500 milímetros, en cercanías de avenida Islas Malvinas. Podría registrarse baja presión de agua.
Convocan a Audiencia Pública, para tratar la cesión de un predio al centro de salud de Villa Cristo Rey
Una Audiencia Pública para tratar la donación de un predio al centro de salud de Villa Río Cristo Rey está convocada por la Presidencia del Concejo Municipal de Resistencia. Se llevará a cabo el 2 de diciembre, desde las 8.30 horas.
Comercios del microcentro de Resistencia conmemorarán “La noche de las Peatonales” el viernes 5 de diciembre. En la oportunidad, se convertirá en un gran paseo cultural y de entretenimiento.
Acuerdan el horario de cierre de comercios para el 24 y el 31 de diciembre
Directivos de la Cámara de Comercio y el CEC acuerdan los horarios de cierre de los locales comerciales para el 24 y el 31 de diciembre. Disponen que para celebrar la Nochebuena cerrarán a las 19.30 y para el Fin de Año, a las 18.30.
La Cámara de Apelaciones revoca las medidas cautelares dictadas a favor de la fundación Valdocco
La Sala Cuarta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial hace lugar a los recursos interpuestos por la Fiscalía de Estado de la Provincia del Chaco. Revoca las dos medidas cautelares que habían sido dictadas en primera instancia a favor de la fundación Valdocco.
Pobreza en Argentina y en Chaco: Igual de desigual
El INDEC publica los datos del primer semestre de 2025 y la cifra sorprende: el 31,6% de las personas y el 24,1% de los hogares están bajo la línea de pobreza, mientras que la indigencia alcanza al 6,9% de la población, en un contexto económico atravesado por la inflación y la caída del consumo. La pobreza en la Argentina se reduce en las estadísticas, pero el NEA y Chaco siguen siendo epicentros de la crisis social.
Las Juntas de Clasificación de Nivel Primario de Resistencia y Sáenz Peña anuncian que se prorrogan la exhibición de las Listas Provisorias prorrogan. Es debido al volumen de inscripciones registradas en los concursos de Traslado Definitivo e Ingreso.
Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En la asamblea general ordinaria de la institución se define la renovación parcial del Consejo Directivo.