Juan Martín Alfonso preside la Cámara de Comercio de Resistencia

Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia. En la asamblea general ordinaria de la institución se define la renovación parcial del Consejo Directivo.

Juan Martín Alfonso, nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia

La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia realiza este jueves su asamblea general ordinaria, instancia en la que se renueva parcialmente el Consejo Directivo y en la que Juan Martín Alfonso asume la presidencia de la institución.

 

 

Alfonso, licenciado en Marketing y titular de la empresa Aluminios Kratos —pyme de la industria metalúrgica con 20 años de trayectoria en la fabricación de aberturas de aluminio, sistemas vidriados, herrería y automatización de portones—, tiene 29 años y un amplio recorrido en el sector empresario. Referente por la provincia del Chaco en la Mesa Nacional de CAME Joven y se desempeña como vocal de la Cámara de Comercio de Resistencia hasta la fecha.

 

 

Durante el acto, el presidente saliente Walter Bistman hace entrega formal del cargo y expresa su agradecimiento por la confianza recibida durante su gestión. “Estamos muy contentos porque dejamos una Cámara ordenada y sólida, donde se vio reflejado el trabajo permanente y colectivo de todo el equipo. Logramos un funcionamiento articulado entre las distintas secretarías, con acciones coordinadas junto al sector público y privado. Eso nos llena de satisfacción, siempre con el foco puesto en los intereses de nuestros socios, el comercio de Resistencia”, afirma.

 

A continuación, Alfonso resalta: “Asumir este cargo es un honor y una enorme responsabilidad. Nuestro desafío es continuar aprendiendo de los dirigentes con más trayectoria y llevar adelante una gestión innovadora y comprometida”.

 

 

Ejes de gestión y continuidad de acciones

 

 

También resalta que las acciones previstas darán continuidad a las políticas de períodos anteriores: Black Friday, promociones con tarjetas, La Noche de las Peatonales —cuyo debut es un gran éxito—, además del trabajo gremial en defensa de los comerciantes de la ciudad.

 

Alfonso anticipa que la institución fortalecerá su oferta de capacitaciones para empresarios y equipos de trabajo; impulsará nuevas estrategias financieras, responsabilidad social empresaria, marketing digital y uso de la inteligencia artificial para pymes; continuará incorporando nuevos asociados; promoverá el trabajo conjunto y el surgimiento de ideas innovadoras; y potenciará la articulación con entidades nacionales y provinciales como CAME, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y la Federación Económica del Chaco (Fechaco).

 

Aprobación de Memoria y Balance

Durante la asamblea también se aprueba  la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2025, que reflejan la situación económico-financiera de la institución y las gestiones realizadas en el último período.

 

Autoridades presentes

El encuentro contó con la presencia de representantes de Inspección General de Personas Jurídicas y Registro de Comercio de la provincia, Nicolas Serrano, Roque Morales y Melisa Vañek; el secretario general de Fechaco, Ernesto Scaglia; el representante de CAC, Martín Giménez; además de importante participación de socios, asesores y miembros del Consejo Directivo de la entidad.

