De campaña: Capitanich finaliza recorrida por 70 localidades

Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.

Jorge-Capitanich-Fuerza-Patria-25-09-10-06
Jorge Capitanich con los candidatos de Fuerza Patria

“Tenemos 100 propuestas para mejorarle la vida a la gente”, remarca el exgobernador, a la vez que insta a reflexionar sobre el rumbo de la provincia y del país en vistas del próximo 26 de octubre.

 

 

Jorge-Capitanich-Fuerza-Patria-25-09-10-04

Se compromete a propiciar iniciativas para fortalecer  la agricultura familiar, con más financiamiento y acceso a mercados, y proyectos orientados al sistema educativo, una ley clara de financiamiento de la educación superior, recuperar la dinámica de financiamiento educativo, actualización salarial, programas de capacitación continua y acceso tecnológico . También se contempla promover medidas para la recuperación del empleo, la reindustrialización y la defensa del salario.

 

 

Jorge-Capitanich-Fuerza-Patria-25-09-10-01

Jorge-Capitanich-Fuerza-Patria-25-09-10-02

“Con nosotros las cosas funcionaban. Hoy, con Zdero, lo que se vive es desindustrialización, caída económica y aumento del desempleo”, advierte  Capitanich. A esto, acota: “Lo que vemos en cada rincón es desolación y desesperanza, fruto de un programa de ajuste cruel e inhumano que impulsan Milei y Zdero”.

 

 

Jorge-Capitanich-Fuerza-Patria-25-09-10-03

El dirigente insiste en que la unidad del peronismo es la clave para recuperar la provincia: “No es con marketing ni con discursos vacíos, es escuchando a nuestro pueblo”.

