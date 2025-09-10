De campaña: Capitanich finaliza recorrida por 70 localidades

“Tenemos 100 propuestas para mejorarle la vida a la gente”, remarca el exgobernador, a la vez que insta a reflexionar sobre el rumbo de la provincia y del país en vistas del próximo 26 de octubre.

Se compromete a propiciar iniciativas para fortalecer la agricultura familiar, con más financiamiento y acceso a mercados, y proyectos orientados al sistema educativo, una ley clara de financiamiento de la educación superior, recuperar la dinámica de financiamiento educativo, actualización salarial, programas de capacitación continua y acceso tecnológico . También se contempla promover medidas para la recuperación del empleo, la reindustrialización y la defensa del salario.

“Con nosotros las cosas funcionaban. Hoy, con Zdero, lo que se vive es desindustrialización, caída económica y aumento del desempleo”, advierte Capitanich. A esto, acota: “Lo que vemos en cada rincón es desolación y desesperanza, fruto de un programa de ajuste cruel e inhumano que impulsan Milei y Zdero”.

El dirigente insiste en que la unidad del peronismo es la clave para recuperar la provincia: “No es con marketing ni con discursos vacíos, es escuchando a nuestro pueblo”.