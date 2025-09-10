De campaña: Capitanich finaliza recorrida por 70 localidades

Comienza el Mes de la Juventud
Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.
Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.
“Tenemos 100 propuestas para mejorarle la vida a la gente”, remarca el exgobernador, a la vez que insta a reflexionar sobre el rumbo de la provincia y del país en vistas del próximo 26 de octubre.
Se compromete a propiciar iniciativas para fortalecer la agricultura familiar, con más financiamiento y acceso a mercados, y proyectos orientados al sistema educativo, una ley clara de financiamiento de la educación superior, recuperar la dinámica de financiamiento educativo, actualización salarial, programas de capacitación continua y acceso tecnológico . También se contempla promover medidas para la recuperación del empleo, la reindustrialización y la defensa del salario.
“Con nosotros las cosas funcionaban. Hoy, con Zdero, lo que se vive es desindustrialización, caída económica y aumento del desempleo”, advierte Capitanich. A esto, acota: “Lo que vemos en cada rincón es desolación y desesperanza, fruto de un programa de ajuste cruel e inhumano que impulsan Milei y Zdero”.
El dirigente insiste en que la unidad del peronismo es la clave para recuperar la provincia: “No es con marketing ni con discursos vacíos, es escuchando a nuestro pueblo”.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco plantea un presunto accionar desproporcionado contra una persona con discapacidad. Solicita a las autoridades competentes que dispongan las investigaciones correspondientes.
El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporación
Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.
Culmina la inscripción para el ingreso al Poder Judicial del Chaco. Es para los que deseen incorporarse en la categoría de auxiliar administrativo en la Primera Circunscripción Judicial.