Jorge Capitanich llega al final de un recorrido por las 70 localidades chaqueñas. Recibe inquietudes de trabajadores, docentes, personal de salud, productores y vecinos, quienes exponen sus preocupaciones y expectativas.
Schneider: “Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador”
La vicegobernadora y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Silvana Schneider encabeza la recorrida que llevan candidatos a senadores y diputados por este sector en Puerto Tirol. Acusa que “Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador”, asevera.Actualidad - ProvinciaChaco On Line
“En octubre tenemos la oportunidad, una vez más, de no volver al pasado. Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador, el candidato a todo (por las dudas) se burla de los chaqueños, por eso, pedimos el acompañamiento para continuar con el rumbo iniciado en el 2023”, señala Silvana Schneider.
La vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, destaca la importancia de escuchar y dialogar con la gente; además agradece la confianza y el cariño recibido por parte de los vecinos de Puerto Tirol.
“Es importante remarcar que este 26 de octubre no podemos dar ni un paso atrás, no podemos volver al pasado que tanto daño le hizo a los chaqueños”, resalta la vicegobernadora, acompañada por los candidatos nacionales: Juan Cruz Godoy, Sebastián Lazzarini, Lorena Mercado; Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Marcela Pibernus, David Serfaty y Patricia Valussi.
Y acota: “Nosotros estamos recorriendo cada rincón de la provincia, llevando nuestras propuestas y presentando a nuestros candidatos. En las próximas elecciones tenemos la posibilidad de continuar con el rumbo iniciado en 2023, para que Chaco y Argentina cambien para siempre”.
“La otra opción que existe todos la conocemos, la que tanto daño le hizo a la provincia y a todo el país. No podemos permitir caer en ese pasado tan doloroso nuevamente”, finaliza.
Comienza el Mes de la Juventud
Inicia este miércoles 10, el Mes de la Juventud, en la plaza central de Las Palmas, con la primera edición de “Recreo Soy Joven”, de 8 a 12 horas.
Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco interviene ante presunto mal accionar policial
El Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco plantea un presunto accionar desproporcionado contra una persona con discapacidad. Solicita a las autoridades competentes que dispongan las investigaciones correspondientes.
La Justicia determina la reincorporación de trabajador en el Instituto del Deporte Chaqueño
El Juzgado del Trabajo N°4 dictamina que ha sido ilegal un despido en el Instituto del Deporte Chaqueño. Asimismo determina su reincorporación
Una Jornada de Negocios en impresión 3D organiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Se realizará el miércoles 10, de 16 a 19, en el Aula Pyme, en Las Heras 727, Resistencia.
Cuadrillas de Secheep atienden inconvenientes en el servicio por el temporal
Ante el temporal ocurrido este lunes, cuadrillas de Secheep han atendido los reclamos de usuarios del Gran Resistencia por inconvenientes en el servicio de energía eléctrica.