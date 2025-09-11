Schneider: “Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador”

“En octubre tenemos la oportunidad, una vez más, de no volver al pasado. Capitanich mintió y sigue mintiendo, dijo que iba a ser diputado provincial y ahora se presenta para senador, el candidato a todo (por las dudas) se burla de los chaqueños, por eso, pedimos el acompañamiento para continuar con el rumbo iniciado en el 2023”, señala Silvana Schneider.

La vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, destaca la importancia de escuchar y dialogar con la gente; además agradece la confianza y el cariño recibido por parte de los vecinos de Puerto Tirol.



“Es importante remarcar que este 26 de octubre no podemos dar ni un paso atrás, no podemos volver al pasado que tanto daño le hizo a los chaqueños”, resalta la vicegobernadora, acompañada por los candidatos nacionales: Juan Cruz Godoy, Sebastián Lazzarini, Lorena Mercado; Rosario Goitía, Guillermo Agüero, Marcela Pibernus, David Serfaty y Patricia Valussi.

Y acota: “Nosotros estamos recorriendo cada rincón de la provincia, llevando nuestras propuestas y presentando a nuestros candidatos. En las próximas elecciones tenemos la posibilidad de continuar con el rumbo iniciado en 2023, para que Chaco y Argentina cambien para siempre”.



“La otra opción que existe todos la conocemos, la que tanto daño le hizo a la provincia y a todo el país. No podemos permitir caer en ese pasado tan doloroso nuevamente”, finaliza.